Política

El TSE rechazó estas denuncias por supuesta beligerancia política contra Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Laura Fernández

Además de descartar los señalamientos de fondo, el TSE archivó otros expedientes por incumplir requisitos básicos de admisibilidad, como la identificación clara del denunciante

Por Lucía Astorga
La Sección Especializada del TSE archivó cinco expedientes por presunta beligerancia política contra Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Laura Fernández.
La Sección Especializada del TSE archivó cinco expedientes por presunta beligerancia política contra Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Laura Fernández.







TSEBeligerancia políticaRodrigo ChavesPilar CisnerosLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

