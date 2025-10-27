Diputados rinden homenaje a asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente de tránsito

Los diputados hicieron un minuto de silencio, este lunes en el plenario, en memoria de la asesora y candidata a diputada Ericka Benavides, fallecida en un accidente de tránsito, mientras iba en gira con Eli Feinzaig.

Los diputados rindieron un homenaje en memoria de la asesora de Eli Feinzag, Ericka Benavides Garbanzo, quien también era candidata a diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), fallecida en un accidente de tránsito el viernes, en Palmares.

Los congresistas presentaron una moción para guardar un minuto de silencio en memoria de la empleada parlamentaria y esta recibió el apoyo unánime de todos los legisladores.

“Ericka fue una mujer de entrega y luz: asesora ejemplar, profesional íntegra, mujer valiente, amiga leal, hermana amorosa y madre dedicada. Quienes tuvimos el privilegio de conocerla, guardamos en el corazón su alegría contagiosa, su inquebrantable compromiso y la fuerza con la que defendía sus convicciones, siempre al servicio de los ideales que la guiaban”, dice la moción aprobada.

Junto con el homenaje aprobado por los diputados, la presidenta legislativa en ejercicio ordenó permitir el ingreso de sus familiares y de sus compañeros de trabajo de la fracción del PLP.

LEA MÁS: OIJ revela causa del mortal accidente que involucró al diputado Eli Feinzaig y cobró la vida de su asesora

Benavides falleció el viernes por la mañana, debido al accidente de tránsito que sufrió el vehículo en el que viajaban ella, el diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig y el chofer, Fabián Cascante.

La asesora murió en el lugar del accidente, mientras que Feinzaig y Cascante fueron trasladados al hospital de San Ramón y, luego, el diputado viajó en helicóptero hasta Santa Ana, para ser ingresado en el hospital Metropolitano.

LEA MÁS: Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente, era candidata a diputada del PLP

En el caso del chofer, fue traído al hospital México por vía terrestre, donde aún se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición delicada.

Por su parte, Feinzaig fue sometido a una cirugía por una fractura de esternón, el sábado por la noche. El PLP informó este domingo de que el diputado se recupera satisfactoriamente de la intervención.