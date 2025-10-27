Política

Diputados rinden homenaje a asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente de tránsito

Los diputados realizaron un minuto de silencio, este lunes en el plenario legislativo, en memoria de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig. Esto fue lo que dijeron sobre ella.

Por Aarón Sequeira
Ericka Benavides, fallecida en accidente en Palmares
Los diputados hicieron un minuto de silencio, este lunes en el plenario, en memoria de la asesora y candidata a diputada Ericka Benavides, fallecida en un accidente de tránsito, mientras iba en gira con Eli Feinzaig. (Cortesía/Cortesía)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

