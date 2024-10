Diputados denuncian amenazas de Pilar Cisneros y Alexander Barrantes

Diputados de oposición denunciaron haber recibido amenazas este jueves de los legisladores de gobierno, Pilar Cisneros y Alexander Barrentes, a raíz de la comparecencia legislativa del fiscal general, Carlo Díaz, y de la aprobación de una moción para solicitar que se investiguen presuntos vínculos entre el gobierno de Rodrigo Chaves y el crimen organizado.

Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que Pilar Cisneros le expresó a ella y a otros tres diputados que “les va a llegar el momento de pasarles la factura”, luego de la participación del fiscal general en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, de la Asamblea Legislativa.

Según Castro, las palabras de Cisneros también iban dirigidas a los diputados Ariel Robles y Sofía Guillén, del Frente Amplio, así como a Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes confirmaron lo ocurrido.

Díaz asistió al foro legislativo para referirse a los ataques que ha recibido desde el gobierno Chaves, después de los allanamientos por presuntos sobreprecios en la adjudicación de contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cooperativas, para la operación de 138 Ebáis durante 10 años.

Por su parte, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Pogresista (PLP), declaró que el diputado Alexander Barrantes expresó en el plenario “se las van a cobrar”, como escarnio por aprobar una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa investigue presuntos vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.

Tanto Cisneros como Barrantes aceptaron haber hecho las manifestaciones denunciadas.

“Sí, dije que el pueblo, que ya despertó, se los va a cobrar en las elecciones del 2026. Todas las encuestas indican que los partidos tradicionales (y los no tan tradicionales) son cada menos relevantes para la gente y sabemos que el apoyo al presidente y al gobierno se mantiene muy firme”, alegó Cisneros, ante consulta de La Nación.

Barrantes brindó una versión similar en el plenario, circunscribiendo sus palabras al proceso electoral presidencial del 2026. Igualmente, agregó lo siguiente: “Quien no debe, no teme; así que no se pongan nerviosos”.

Vanessa Castro expresa temor por amenazas

Castro manifestó su disconformidad con las expresiones del oficialismo, especialmente “cuando ya me han pasado varias (facturas) y sin deber, que es lo peor”. La socialcristiana dijo que dejaba constancia de los hechos porque le daba “miedo”.

“No voy a echarme para atrás jamás, pero como persona que soy lógicamente nos da temor”, advirtió.

En marzo, Castro reveló a La Nación que el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, contactó al mandatario Rodrigo Chaves con el dueño de Repretel para que le cesaran un contrato de servicios profesionales que tenía desde hacía 18 años con una televisora.

Por otro lado, Sofía Guillén protestó contra el uso de expresiones amenazantes cuando varios diputados “hemos recibido amenazas a nuestra integridad física durante mucho tiempo, y yo quisiera entender por qué el oficialismo insiste en decirnos ‘se las van a cobrar’ cada vez que aquí se les cuestiona”.

La frentamplista aseguró que lo ocurrido es un “acto de cobardía” de parte del gobierno y exigió que se le indicara “quién me la va a cobrar y cómo”.

Feinzaig hizo la misma solicitud. Argumentó que esa información es necesaria, porque el diputado Barrantes “tiene la costumbre de hacerse a rodear de gente que participa en barras de público con violencia, con tonos amenazantes”.

Danny Vargas, del PLN, declaró que lo ocurrido esta tarde en el plenario es algo “salido de la realidad”, especialmente porque los señalamientos de Barrantes se hicieron mientras se discutía sobre la investigación de posibles vínculos del gobierno con el narcotráfico y el crimen organizado.

“Aquí hay más de cinco compañeros que han estado con protección policial y no crean que es un tema gratis. Si han conversado con ellos, han tenido que tener protección policial porque hay elementos y argumentos suficientes, porque las amenazas han sido reales, y alguien se deja decir alegremente que se las van a cobrar”, reclamó el verdiblanco.