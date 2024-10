Fiscal Carlo Díaz: Vergüenza deberían tener los que no fueron invitados por la DEA

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, acudió este jueves a la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa, para referirse a los ataques que ha recibido desde el gobierno de Rodrigo Chaves, luego de los allanamientos por presuntos sobreprecios en contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ante los diputados, Díaz explicó los detalles de su viaje a un seminario de la DEA en Atenas, Grecia, junto con su pareja, una fiscal auxiliar a la que él le pagó el tiquete aéreo y que viajó con un permiso sin goce de salario

“Vergüenza les debería dar a los que no invitó la DEA (Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y no voy a decir nombres. Me daría vergüenza que la DEA no me invitara, como fiscal general. Aquí no ha invitado a otros funcionarios que deberían estar presentes, que tienen que luchar contra las drogas en este país. Mi persona y Randall Zúñiga (director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ) fuimos invitados por la DEA. ¿Ustedes creen que si yo fuera un narcotraficante la DEA me invitaría? Pues no”, exclamó Díaz.

El fiscal sostuvo que su viaje fue costeado por la DEA y que, en el caso de su acompañante, Arelys Mora Gamboa, “no recibió un cinco de parte del Estado”.

Carlo Díaz indicó que, en las reuniones que sostuvo con los jefes de la DEA en Centroamérica, le recomendaron ir acompañado porque había actividades paralelas para las parejas.

“No hay gasto de fondos públicos”, enfatizó el fiscal, quien mencionó que el procurador de Panamá iba con su esposa, así como los demás jerarcas de la DEA.

Noticia en desarrollo