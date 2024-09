Diputados convocarían a embajador Pablo Heriberto Abarca por renuncia de constructora mexicana a hospital de Cartago

El diputado cartaginés Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), presentará una moción para que el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, comparezca por la renuncia de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. a la construcción del nuevo hospital de Cartago.

Este jueves, trascendió que la firma mexicana desistió de ejecutar la obra que le había adjudicado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El diputado Izquierdo agregó que llamarán tanto al embajador como a representantes de la compañía ante la Comisión Investigadora de la Provincia de Cartago.

“Yo no puedo asegurar eso (que Abarca haya tenido conversaciones con la empresa), pero vamos a presentar una moción para que el embajador venga, así como otras personas, para dar explicaciones. Yo más bien espero que el embajador, siendo él cartaginés, haya hecho lo propio y se haya preocupado para que esa empresa haya hecho todo para que se construya el hospital. Espero que no haya habido ni siquiera inoperancia, mucho menos manos tenebrosas que quieran que el hospital no se construya”, indicó el liberacionista.

Agregó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, estuvo dando señales, en sus intervenciones públicas recientes, que daban a entender que se frenaría el nuevo hospital.

“Esperemos que ahora no vengan a florecer componendas o arreglos oscuros en detrimento de la construcción del hospital”, dijo Izquierdo el miércoles, durante una intervención de control político en el plenario del Congreso.

‘Las señales que el gobierno está dando son peligrosas’

Respecto al retiro de la empresa que construiría el nuevo hospital Max Peralta, Izquierdo lamentó que esta haya argumentado aspectos como la inestabilidad política que le está generando Rodrigo Chaves al país.

“Es muy delicado; las señales que está dando este gobierno son tan peligrosas que las empresas se están yendo”, dijo el verdiblanco. Reiteró que los legisladores de Cartago no van a claudicar en sus esfuerzos por que el hospital se construya lo más pronto posible.

Más temprano este jueves, el jefe del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, también se pronunció en la misma línea de convocar al representante de la empresa en el país, Francisco Obando León, a dar explicaciones sobre las razones que enumeraron para retirarse del proyecto, así como al embajador de México en Costa Rica, Víctor Manuel Sánchez Colin, quien presuntamente está al tanto de la situación que llevó a la firma azteca a retirarse, y también al embajador costarricense Pablo Heriberto Abarca.

En la moción de Ortega, también se incluyen comparecencias de Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y los demás miembros de la junta directiva de la Caja.