Diputados aprueban pena de hasta 40 años por sicariato, pese a críticas de Gloria Navas

La iniciativa de Nueva República incluye dos artículos en el Código Penal, con una sanción exclusiva de entre 20 y 40 años para los sicarios.

Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley que establece una pena de entre 20 y 40 años para quien cometa homicidio “por sicariato”, es decir, quien asesine a una persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria.

Se trata del proyecto de ley 24.047, del diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), que introduce los artículos 112 bis y 280 bis en el Código Penal.

El expediente legislativo tuvo el voto afirmativo de 38 congresistas, mientras que dos diputadas votaron en contra: la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro, y la independiente Gloria Navas, quien es abogada penalista de profesión.

El texto aprobado agrega un artículo 112 bis, que dice: “Homicidio por sicariato. Se impondrá pena de prisión de 20 a 40 años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria“.

Adicionalmente, se incluye un artículo 280 bis, donde se fija una pena de cárcel de tres a cinco años para quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria.

“La misma pena se impondrá a quien públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato”, dice el proyecto aprobado.

En una disertación de 20 minutos, Navas expuso su oposición al proyecto de ley, pues enfatizó que se trata de una reforma al Código Penal incorrecta e innecesaria.

La diputada señaló que nada se hace con fijar una pena de tantos años al homicidio por encargo, pues ya en la normativa hay una sanción para homicidio calificado, y en los juicios se determina penas de prisión que van sumando delitos y “eso se llama participación criminal”.

Navas expuso que, en esa suma de delitos, se pueden construir penas de hasta 150 o 200 años, pero reclamó que imponer una sola pena por “sicariato” puede ser incómodo para los jueces y, al final, una sanción podría ser mucho menor de lo que ya es si solo se le sanciona a alguien por ese delito.

“Es decir, van a tener los jueces que aplicar la norma menos grave en casos de crimen organizado, donde sí hay gente que muere por precio o promesa remuneratoria (inciso 9 del artículo 112 vigente)”, dijo Navas.

Actualmente, la ley castiga el homicidio calificado por precio o remuneración con penas de cárcel de entre 20 y 35 años.

Navas enfatizó que ya está definida esa conducta delictiva y dijo que, cuando hay otras personas en participación criminal, ya es crimen organizado que tiene penas particulares, así como se sanciona a las personas que asesinan con armas prohibidas, igualmente sancionado con sus respectivas penas de cárcel.

La diputada dijo que ya los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia advirtieron que ya el delito de sicariato está penalizado en la normativa legal costarricense.

Pese a la oposición de la congresista y su insistencia en que el proyecto es reiterativo, fue aprobado por una inmensa mayoría.