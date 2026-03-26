Diputado renuncia al PUSC a 37 días de terminar periodo legislativo

Horacio Alvarado es el segundo diputado que solicita que le suspendan oficialmente la militancia del PUSC, después de que Leslye Bojorges renunció en enero pasado.

El diputado Horacio Alvarado renunció este miércoles al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), luego de que el Tribunal de Ética de esa agrupación le abriera un proceso a él y a otros cuatro congresistas, por haber salvado a Rodrigo Chaves del desafuero, en dos ocasiones.

En una carta remitida a las 3:49 p. m. al partido, solicitó formalmente que le suspendan su militancia, a partir de este miércoles.

“Esta solicitud obedece a circunstancias de carácter personal, que me llevan, en este momento, en que el partido perdió el rumbo e hizo caso omiso de muchos de los principios socialcristianos, a dar un paso al lado en mi condición de militante activo, sin que ello implique renunciar al aprecio, respeto y reconocimiento por la trayectoria y los ideales que históricamente representó el Partido Unidad Social Cristiana”, dice la nota.

Consultado por la decisión de Alvarado, el jefe de la fracción socialcristiana, Alejandro Pacheco, respondió que no ha podido conversar con su compañero de fracción, pues se dio cuenta de la renuncia por la consulta que le hizo La Nación.

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