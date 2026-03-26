Política

Diputado renuncia al PUSC a 37 días de terminar periodo legislativo

Legislador solicitó que le suspendan oficialmente su militancia, después de que el Tribunal de Ética le abrió un proceso

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Por Aarón Sequeira
diputado Horacio Alvarado Bogantes
Horacio Alvarado es el segundo diputado que solicita que le suspendan oficialmente la militancia del PUSC, después de que Leslye Bojorges renunció en enero pasado. (Albert Marín/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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