Política

Diputado del FA denuncia ante Fiscalía a Cindy Murillo, de Pueblo Soberano, por presunta legislación en provecho propio

Edgardo Araya presentó una denuncia en la Fiscalía General y otra ante la Procuraduría General, contra la diputada que votó a favor una ley que beneficiaría al negocio de su familia

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Por Aarón Sequeira
Diputada, Pueblo Soberano, Cindy Murillo, Lago Arenal
Cindy Murillo, diputada de Pueblo Soberano, junto a un asesor suyo (der.) y Gerald Bogantes (izq.), también diputado, en la Comisión de Hacendarios. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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