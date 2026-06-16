Diputado del FA denuncia ante Fiscalía a Cindy Murillo, de Pueblo Soberano, por presunta legislación en provecho propio

Cindy Murillo, diputada de Pueblo Soberano, junto a un asesor suyo (der.) y Gerald Bogantes (izq.), también diputado, en la Comisión de Hacendarios.

El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la legisladora Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por presunta legislación en provecho propio.

Adicionalmente, presentó una denuncia contra la oficialista ante la Procuraduría General de la República. Ambas gestiones las realizó este martes, poco después del mediodía.

Se trata de dos denuncias porque Cindy Murillo Artavia votó, en dos debates, un proyecto de ley que crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, iniciativa que autoriza el desarrollo de actividades productivas y comerciales en el lago Arenal y en un área hasta los 548 metros sobre el nivel del mar.

La familia de Murillo tiene un hotel a orillas del lago Arenal, cuya propietaria es una sociedad anónima, Jhasu de Arenal, de la cual la diputada forma parte, como tesorera; su padre es el presidente de la sociedad, su madre, la secretaria, y su hermana, la fiscal.

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