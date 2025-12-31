Diputado chavista fustiga idea de su copartidario José Miguel Villalobos de quitar territorio a Heredia y Alajuela para crear nueva provincia

Manuel Morales reafirmó su postura de no más divisiones territoriales en Costa Rica tras la propuesta de José Miguel Villalobos.

El diputado oficialista por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Manuel Morales, fustigó la propuesta del aspirante a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, quien sugirió la creación de una octava provincia en Costa Rica conformada por cantones de la zona norte, quitándole territorio a Alajuela y a Heredia.

“Leí la noticia (sobre la propuesta de Villalobos) y nada más reafirmé mi posición que he mantenido durante todo este tiempo (en contra de crear más divisiones administrativas)”, explicó el legislador a La Nación.

Morales aclaró que su posición no responde a un ataque personal contra Villalobos, quien también es el abogado del presidente Rodrigo Chaves, sino a una postura que —según dijo— ha sostenido durante casi cuatro años en la Asamblea Legislativa: oponerse a la creación de más distritos, cantones o provincias.

“Lo que veo es que tampoco una octava provincia le va a generar riqueza a esos cantones, ¿Qué ganan Guatuso o Sarapiquí con una octava provincia?“, dijo Morales.

Críticas

El diputado Morales argumentó que ampliar la fragmentación administrativa genera un mayor gasto público y no garantiza mejores servicios. Agregó que los distritos periféricos suelen promover procesos de independencia cantonal bajo la expectativa de mejorar la atención estatal, sin contar con presupuestos ni capacidad administrativa suficientes.

La propuesta incluye toda la zona norte del país, con excepción de los cantones norteños pertenecientes a las provincias de Guanacaste y Limón. (Tomado de mapade.org)

“Creen que dividiéndolo más o teniendo una municipalidad van a tener un mejor servicio, pero la solución no es dividir más territorialmente, sino exigirle más a las municipalidades”, afirmó.

Morales también puso en duda el impacto económico de crear una nueva provincia en la nona norte y sostuvo que cualquier reorganización territorial debería basarse en criterios de planificación regional definidos por el Mideplan, y no surgir de iniciativas individuales desde el Congreso.

“Nunca he trabajado una propuesta de división territorial desde mi gestión como diputado. Creo que eso debería venir desde Mideplan y luego analizarse en la Asamblea Legislativa”, concluyó.

Morales sostuvo que Costa Rica “no está mal organizada, sino mal fragmentada”, y advirtió de que la creación de nuevas unidades administrativas diluye los recursos públicos, debilita la planificación y encarece el funcionamiento del Estado.

Defendió la necesidad de avanzar hacia una regionalización funcional, con servicios compartidos y planificación integrada, en lugar de multiplicar fronteras internas.

“Mientras tanto, los problemas estructurales —empleo, agua, movilidad, seguridad, vivienda, desarrollo productivo— no respetan fronteras cantonales ni distritales. Son problemas regionales que exigen soluciones regionales“, finalizó Morales en su posteo de redes sociales.

Propuesta

La propuesta del candidato a diputado oficialista del PPSO plantea la creación de una octava provincia integrada por los cantones alajuelenses de Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, así como el cantón herediano de Sarapiquí (que representa alrededor del 80% del territorio herediano). La cabecera se situaría en Ciudad Quesada.

La propuesta de Villalobos no genera mayor cambio o gasto administrativo, pues en Costa Rica no existen autoridades a nivel provincial, sino únicamente a nivel cantonal.

La octava provincia sí cambiaría la distribución de diputados en la Asamblea Legislativa, pero no conllevaría automáticamente un aumento de congresistas.

Laura Fernández, candidata a la Presidencia por el PPSO, advirtió —cuando se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)— sobre la inconveniencia de convertir el territorio de Costa Rica en un “picadillo” administrativo.

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), criticó la creación de nuevos cantones cuando fue ministra del Mideplan. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

‘Fiebre’ por nuevos cantones

Costa Rica no creó cantones nuevos desde 1980, con Garabito, hasta el 2017. En ese momento se desató la “fiebre” por crear nuevos cantones:

- Río Cuarto , en el 2017, mediante una escisión de Grecia.

, en el 2017, mediante una escisión de Grecia. - Monteverde , en el 2021, tras separarse de Puntarenas.

, en el 2021, tras separarse de Puntarenas. -Puerto Jiménez, en el 2022, territorio que antes era de Golfito. Siendo el número 84.

Los diputados aprobaron crear el cantón 85, al separar Colorado de Abangares, en Guanacaste. Sin embargo, la Sala Constitucional se trajo abajo el proyecto por considerar que no cumplía los requisitos formales.

En la corriente legislativa existen, al menos, seis iniciativas para crear nuevos cantones. Estos son: