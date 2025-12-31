Política

Diputado chavista fustiga idea de su copartidario José Miguel Villalobos de quitar territorio a Heredia y Alajuela para crear nueva provincia

La discusión revive una advertencia previa de Laura Fernández, candidata del PPSO, quien desde Mideplan cuestionó fragmentar el territorio en un “picadillo” administrativo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Manuel Morales reafirmó su postura de no más divisiones territoriales en Costa Rica tras la propuesta de José Miguel Villalobos.
Manuel Morales reafirmó su postura de no más divisiones territoriales en Costa Rica tras la propuesta de José Miguel Villalobos. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manuel MoralesJosé Miguel VillalobosHerediaAlajueladivisión territorial
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.