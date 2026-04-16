Política

Deportados desde Estados Unidos viajaron esposados hacia Costa Rica, señala Mecanismo contra la Tortura

Tras inspeccionar el lugar donde permanecen los migrantes, el Mecanismo destaca condiciones adecuadas, pero advierte riesgos por falta de coordinación institucional

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Por Cristian Mora
Grupo de 25 personas deportadas desde Estados Unidos
El MNPT alertó sobre riesgos en la atención de personas deportadas, pese a identificar condiciones adecuadas en la etapa inicial. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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