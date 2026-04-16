Deportados desde Estados Unidos viajaron esposados hacia Costa Rica, señala Mecanismo contra la Tortura

El MNPT alertó sobre riesgos en la atención de personas deportadas, pese a identificar condiciones adecuadas en la etapa inicial.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió sobre riesgos en la atención de personas deportadas desde Estados Unidos y reveló que algunas de ellas viajaron esposadas durante el traslado hacia Costa Rica, según constató en una inspección realizada junto a la Defensoría de los Habitantes.

El pasado 11 de abril, llegó al país el primer grupo de 25 personas extranjeras deportadas, tras el acuerdo firmado entre el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, enviada especial de Washington para el Escudo de las Américas.

El informe, divulgado este 15 de abril, evaluó las condiciones de 17 hombres y 8 mujeres provenientes de países como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún.

Entre los aspectos positivos, el MNPT destacó que las personas no están privadas de libertad, conservan sus documentos y cuentan con un estatus migratorio regular, además de tener acceso a opciones como retorno voluntario, solicitud de refugio o visa humanitaria.

Asimismo, se constató la atención por parte de equipos interdisciplinarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como condiciones adecuadas en alojamiento, alimentación y privacidad. Según el informe, las personas manifestaron sentirse bien con el trato recibido en Costa Rica.

No obstante, el mecanismo alertó sobre el riesgo de que estas condiciones no sean sostenibles en caso de que aumente el número de personas deportadas, especialmente si se trata de población en condición de vulnerabilidad o con necesidades más complejas.

El informe también recoge testimonios de las personas deportadas sobre los tratos recibidos en Estados Unidos, incluyendo denuncias de hacinamiento, alimentación inadecuada, incertidumbre sobre su destino y el uso de esposas durante los traslados, incluso en el vuelo hacia Costa Rica.

Ante este panorama, el mecanismo advirtió sobre el riesgo de que el país incurra en responsabilidades internacionales si no se garantiza una atención adecuada en el marco de estos acuerdos migratorios.

Otro de los señalamientos apunta a la falta de presencia de otras instituciones del Estado durante la visita, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), lo que podría limitar un abordaje integral.

El Mecanismo se trasladó al sitio con el objetivo de verificar las condiciones de atención, permanencia y el respeto de los derechos humanos de estas personas, luego de que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informara sobre la ubicación del grupo.

El MNPT indicó que no recibió información por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre un plan interinstitucional para la atención de esta población.

La Nación consultó al Inamu, la CCSS, el IMAS y la DGME, sobre este tema; sin embargo, al cierre de esta edición las respuestas se encontraban pendientes.