Denuncian a Mario Redondo, alcalde de Cartago, por supuestamente aprovechar transmisión navideña para violar veda electoral

Regidor del PLN denunció a Mario Redondo ante el TSE por considerar que utilizó la cobertura del desfile municipal para destacar logros de su administración en plena prohibición de propaganda

Por Lucía Astorga
Mario Redondo, alcalde de Cartago, fue denunciado por un regidor del PLN, debido a su participación en la transmisión del desfile navideño de ese cantón.
Mario Redondo, alcalde de Cartago, fue denunciado por un regidor del PLN, debido a su participación en la transmisión del desfile navideño de ese cantón. (La Nación/Captura de pantalla/Captura de pantalla)







