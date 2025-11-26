¡Cancelado! Ya no habrá tope en Cartago

En los últimos años, los topes han encontrado una fuerte oposición por parte de grupos protectores de animales. Foto John Durán

Este miércoles trascendió que el anunciado Tope Nacional, que se pretendía realizar en Cartago el 26 de diciembre, fue cancelado por incumplimientos en los requisitos establecidos por las autoridades.

Según consignó una nota de La Teja, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, confirmó la cancelación.

“La comisión organizadora del Desfile de Caballistas que se realizaría en Cartago a finales de este año nos ha comunicado que está cancelando la actividad (...). Nosotros respetamos la decisión, la comprendemos”, comentó Redondo.

El alcalde aseguró que, desde un inicio, se le solicitó a esa comisión que para el tope se debían cumplir ciertas condiciones y requisitos fundamentales, entre ellos “un número importante de veterinarios para velar por la salud de los caballos que iban a participar”.

El tope de Cartago se iba realizar el 26 de diciembre. Foto John Durán (JOHN DURAN)

De acuerdo con Redondo, la Municipalidad no quería que la actividad se convirtiera en un espacio centrado en el consumo de bebidas alcohólicas, sino en una actividad familiar.

“Vamos a analizar para el próximo año la posibilidad de que (el tope) sea directamente la Municipalidad. Si es el caso que se involucre en los festejos correspondientes de celebración de un desfile de caballistas”, agregó Redondo.

Además, el alcalde señaló que montar un simple tope es relativamente sencillo, pero organizar un desfile de caballistas con enfoque familiar y con garantías claras de bienestar para los animales requiere más tiempo y planificación, y eso fue lo que, según él, les faltó a los organizadores en esta ocasión.