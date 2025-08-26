El País

Alcalde de Cartago denuncia presas inhumanas por cierres sin aviso: ‘Ya es mucho lo que ha sufrido el pueblo cartaginés’

El jerarca reprochó decisiones unilaterales sin informar a las autoridades, lo que deriva en congestionamientos viales importantes

Por Arianna Villalobos Solís

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, denunció que los cartagineses están sufriendo presas insoportables a causa de cierres sin previo aviso en el proyecto de ampliación del tramo Taras-La Lima.








