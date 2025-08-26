Alcalde de Cartago denuncia presas inhumanas por cierres sin aviso: ‘Ya es mucho lo que ha sufrido el pueblo cartaginés’

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, denunció que los cartagineses están sufriendo presas insoportables a causa de cierres sin previo aviso en el proyecto de ampliación del tramo Taras-La Lima.

“La gente no merece esto; ya es mucho lo que hemos pagado por este proyecto. Ya es mucho lo que ha sufrido el pueblo cartaginés para que ahora la empresa sienta que puede hacer lo que le da la gana. Eso no puede seguir siendo de esa manera”, concluyó.

Redondo cuestionó a la empresa H. Solís, encargada del proyecto. Le achacó la falta de comunicación y la adopción de decisiones unilaterales en la ejecución de las obras de los intercambios viales. Según el jerarca, estas acciones han provocado congestionamientos que calificó de “insoportables” e “inhumanos”.

Por su parte, la Municipalidad denunció insensibilidad tanto de la empresa como del MOPT.

En un video divulgado la noche de este lunes, Redondo señaló que se ha recibido en la Municipalidad una gran cantidad de reclamos por las presas, de parte de la población cartaginesa, así como de los usuarios que han tenido que trasladarse entre San José y Cartago los últimos días. Atribuyó la situación a decisiones de la empresa H. Solís.

Mario Redondo Poveda

“No coordinan con Tránsito, no le comunican a la población, no le comunican a los usuarios y simplemente cierran carriles. Toman decisiones que significan una afectación directa a las personas. Me parece que la gente merece respeto, así lo hemos trasladado hoy a las autoridades correspondientes”, reprochó Redondo.

“Había acuerdos claros de que cualquier decisión que comprometiera el tránsito iba a ser comunicada con suficiente antelación, tanto a la Municipalidad como al Tránsito, como a los usuarios, para nosotros tratar de colaborar de alguna manera. No la ha habido y me preocupa, y lo quiero manifestar”, agregó.

En el video, Redondo señaló que los mecanismos de coordinación previa fueron definidos con claridad para evitar contratiempos y facilitar las previsiones necesarias tanto para quienes transitan por la zona como para las autoridades e instituciones responsables de regular y supervisar el tráfico vehicular.