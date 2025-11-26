Debate sobre educación: Estas son las prioridades de los candidatos para los primeros 90 días

Los candidatos presidenciales expusieron sus propuestas en educación, durante debate organizado por el SEC.

Los candidatos presidenciales expusieron este miércoles sus propuestas para enfrentar la crisis que aqueja al sistema educativo público, durante el debate organizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

Detallaron las acciones que impulsarían durante los primeros 90 días de una eventual administración, así como las fuentes de financiamiento para ejecutarlas, en caso de resultar electos en las votaciones del 1.° de febrero de 2026.

En el primer bloque de discusión participaron Jose Aguilar, de Avanza; Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

Las propuestas giraron alrededor de las reformas del sistema y el financiamiento. (JOHN DURAN/John Durán)

Los candidatos Boris Molina, Fernando Zamora, Jose Aguilar y Walter Hernández coincidieron en que declararían una emergencia en educación.

Fernando Zamora también señaló que derogaría la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense. Además, promovería reformas a cualquier normativa que haya “venido a desmejorar condiciones salariales” de los trabajadores del magisterio y del sector público.

Walter Hernández dijo que abriría un diálogo con las municipalidades, para que sean los gobiernos locales quienes se encarguen de atender las reparaciones y construcciones de los centros educativos, mediante un traslado de fondos y competencias, que permitan descentralizar el tema.

Ana Virginia Calzada alegó que el país no atraviesa una una crisis educativa, sino que la situación actual es “producto de malas decisiones que se han venido tomando en educación pública”. Indicó que derogará la ley de Empleo Público y la norma que regula las huelgas.

Claudia Dobles afirmó que descongelaría los salarios y pensiones del magisterio, al tiempo que desvincularía el costo de la vida de la regla fiscal. Mencionó que convocarían una mesa negociadora de salarios, para cerrar la brecha entre el salario global y el compuesto.

El 8% del PIB para educación

En cuanto al giro del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, los candidatos estuvieron de acuerdo en que se trata de un mandato constitucional, pero presentaron opciones diferentes sobre cómo cumplir con esta obligación.

Fernando Zamora declaró que obtendría los fondos a partir de los recursos públicos que son subejecutados y mejorando la recaudación de los impuestos; Ana Virginia Calzada manifestó que buscará los recursos cuando llegue al Poder Ejecutivo, “porque en este gobierno todo es opaco”; mientras que Claudia Dobles se comprometió a un aumento progresivo, que llegaría a los ¢600.000 millones para el 2030.

Jose Aguilar enfatizó en la necesidad de contar con “una economía vigorosa, para poder invertir en desarrollo social”. Advirtió que si se destinara el 8% a educación, no se tendrían los recursos necesarios para hacerle frente al resto del gasto público, por lo que llamó a ser “prudentes”.

Walter Hernández abogó por un diálogo con la Asamblea Legislativa para avanzar en reformas a “leyes aberrantes” que permitan utlizar los recursos de manera integral. También destacó la importancia de transformar al sistema productivo y económico.

Boris Molina alegó que no debería ni preguntarse si existe un compromiso con destinar este presupuesto, porque es un mandato constitucional, pero no precisó posibles fuentes de financiamiento.