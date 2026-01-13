Debate del TSE: Vea en vivo el choque entre Álvaro Ramos, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Luis Amador y Douglas Caamaño

Esta noche se realiza el último debate de candidatos organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a los comicios del próximo 1.° de febrero. En esta oportunidad, participan Álvaro Ramos, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Luis Amador y Douglas Caamaño.

La presentación de los candidatos se lleva a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y es transmitida por Canal 13, así como por Facebook Live y el canal de YouTube del Tribunal.

Para este lunes, se tiene previsto que la actividad cuente con el mismo formato de los tres debates anteriores, en los que los candidatos respondieron en cuatro bloques de preguntas a los temas de mayor interés nacional: seguridad, empleo, salud y educación.