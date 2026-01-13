Política

Debate del TSE: Vea en vivo el choque entre Álvaro Ramos, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Luis Amador y Douglas Caamaño

Cinco candidatos a la presidencia participan en el último debate del Tribunal Supremo de Elecciones

Por Patricia Recio

Esta noche se realiza el último debate de candidatos organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a los comicios del próximo 1.° de febrero. En esta oportunidad, participan Álvaro Ramos, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Luis Amador y Douglas Caamaño.








