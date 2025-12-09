Política

Cuestionan eliminación de radial a Sarchí y ‘costos injustificados’ en nuevo proyecto vial San José-San Ramón

Plan del gobierno tiene un costo $770 millones; BCIE defiende el proyecto

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
14/06/2024 Autopista Bernardo Soto. Carretera a San Ramón, también conocida como Ruta 1 y el fallido intento de ampliación, ahora fijado para 2030. Foto: Rafael Pacheco Granados
El proyecto para la carretera San José-San Ramón tiene un costo de $770 millones. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San José-San RamónMOPTConaviBCIE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.