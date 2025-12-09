Cuestionan eliminación de radial a Sarchí y ‘costos injustificados’ en nuevo proyecto vial San José-San Ramón

El proyecto para la carretera San José-San Ramón tiene un costo de $770 millones.

Tres dirigentes de la región de Occidente cuestionaron la eliminación de la radial a Sarchí y presuntos “costos excesivos e injustificados” en el nuevo contrato de financiamiento de la carretera San José–San Ramón (ruta 1), incluido en el proyecto de ley 25183.

Los exdiputados Luis Ramírez y Danilo Cubero, junto con el abogado e historiador Paul Brenes— enviaron un pronunciamiento a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con copia a la Contraloría General de la República

En su documento, los firmantes señalaron que la ley 9292, que creó el fideicomiso para ampliar el corredor vial San José–San Ramón continúa vigente. Aun así, según afirman, el gobierno firmó dos contratos de crédito para financiar la obra: uno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro con el Fondo para el Desarrollo Internacional (OPEP)

Los firmantes señalan que el costo del proyecto originalmente contemplado en el fideicomiso era menor que el de los contratos remitidos este año al Congreso, los cuales suman $770 millones.

También, indicaron que el nuevo acuerdo eliminaría la radial a Sarchí y que los intereses pactados son “más altos que otras alternativas de mercado”. Asimismo, cuestionan que el préstamo del Fondo OPEP “no está justificado y parece algo incorrecto”.

“En este otro proyecto, se excluye la radial a Sarchí, que no es tan pequeña y vale bastantes millones de dólares. En lugar de aumentar el costo, debería bajar”, dijo el exdiputado Ramírez.

BCIE defiende

Consultado por La Nación, el BCIE respondió: “El contrato de financiamiento suscrito con el Gobierno de Costa Rica para la ampliación y mejoramiento de la Ruta 1 San José–San Ramón es público, transparente y elaborado bajo las mismas cláusulas y estándares que han acompañado históricamente las operaciones del BCIE y que, en el caso de los créditos soberanos como este, son aprobados por la Asamblea Legislativa“.

La entidad agregó que este es uno de los “financiamientos más competitivos” que ha recibido Costa Rica en infraestructura vial en la última década gracias a la alianza estratégica alcanzada con el Fondo OPEP.

“De los $770 millones aprobados, €150 millones provienen de esta importante fuente de financiamiento internacional (de OPEP), con tasas inferiores al 4%. Esto permite que el crédito total tenga una tasa ponderada de apenas 5,2%, a 20 años plazo y 5 años de gracia, una tasa incluso más baja que las de otros financiamientos que esta misma Asamblea ha aprobado de forma unánime por los diputados", destacó el BCIE.

El banco, además, confirmó que solicitó un espacio con los diputados para “explicarles de manera detallada los elementos técnicos y financieros del contrato, y brindar todas las aclaraciones necesarias en un marco de plena transparencia”.

El BCIE destacó la importancia del proyecto y mantiene “el compromiso de apoyar a Costa Rica con soluciones responsables, sostenibles y orientadas a transformar la vida de las personas”.

La Nación remitió consultas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Al momento de la publicación, no se obtuvo respuesta.

El gobierno puso fin, en el 2023, al fideicomiso con el BCR para la vía a San Ramón. (Rafael Pacheco Granados)

Tres proyectos

El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Ramírez, repasó los antecedentes. Dijo que, en el 2013, se dio “un gran movimiento a nivel de Occidente” que frenó la antigua concesión con la empresa brasileña OAS, cuyo diseño contemplaba, según dijo, 800.000 m² de carretera.

En ese año, Laura Chinchilla, expresidenta de la República, anunció la cancelación del contrato de concesión con la firma OAS para la ampliación de la carretera.

Según explicó Ramírez, “la comunidad no quería ese proyecto porque era casi como hacer una carpeta asfáltica y no resolvía nada la problemática del tránsito en esa vía”.

Tras la salida de esa concesión, en el 2015, se aprobó la ley 9292 del fideicomiso, que según explicó, amplió significativamente el alcance: “Ese nuevo proyecto tenía una superficie de trabajo de 1.600.000 m². O sea, se duplicó la obra”.

Ese fideicomiso se firmó con el Banco de Costa Rica (BCR). Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves, en el 2023, puso fin a ese nuevo intento de completar la ruta a San Ramón, alegando altos costos y poco avance.

Ramírez agregó que bajo el fideicomiso se desarrollaron obras como las ampliaciones sobre la ruta 1 en Firestone, Río Segundo, el cruce del aeropuerto, Ciruelas y La Garita.

En la foto, Luis Angel Ramirez, exdiputado del PLN.

Danilo Cubero, exdiputado por el Movimiento Libertario entre el 2010 y el 2014. (Mayela López)

‘A mí me parece que el gobierno debe aclarar por qué aumentó’

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) entregó el pasado 3 de setiembre a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que contiene el crédito por $770 millones para ampliar la ruta entre San José y San Ramón. Es decir, el proyecto con el que el gobierno sustituirá el antiguo fideicomiso

La operación crediticia contiene $600 millones del crédito otorgado por el BCIE y $170 millones del fondo de OPEP (que corresponden a un cofinaciamiento de la operación del BCIE). Según el MOPT, ambos contratos ya están firmados, pero se requiere la aprobación de los diputados.

Sobre el financiamiento actual, Ramírez afirmó que el nuevo contrato asciende a unos $770 millones, pero la cifra debería reducirse al considerar las obras ya realizadas.

En 2013, Costa Rica rompió un contrato con la empresa brasileña OAS. (Rafael Pacheco Granados)

También, cuestionó la falta de explicación técnica sobre el monto: “Me parece que el gobierno debe aclarar primero por qué aumentó cuando debía bajar.”

“Los intereses que se pagarán son más altos que otras alternativas de mercado financiero. Los criterios técnicos de costos no están justificados en el proyecto de ley. El préstamo del OPEP no está justificado y parece algo incorrecto", dice el pronunciamiento.

En el pronunciamiento, los dirigentes afirman que existen costos “excesivos e injustificados”, señalan que en Occidente “sigue habiendo preocupación por estos incrementos” y rechazan que la Comisión de Hacendarios dictamine el proyecto sin que el Ejecutivo detalle cómo se calculó el presupuesto.

Además, expresan que la región occidente “sigue siendo utilizada y martirizada” y consideran “repudiable” avanzar sin aclarar las cifras.

Pese a las críticas, insisten en que la ampliación es urgente. “Nos urge la carretera, pero con transparencia”, señalaron.