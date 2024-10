¿Cuánto gana el alcalde de su cantón?

En la siguiente tabla, podrá ver cuál será el salario del alcalde y el primer vicealcalde de su cantón para el año 2025, así como la variación porcentual respecto al presupuesto del 2024.

Los salarios avalados para los alcaldes constan en los presupuestos ordinarios de 2025 entregados a la Contraloría General de la República (CGR), entidad que aún debe revisar la legalidad de los montos. Todos los incrementos fueron aprobados por los respectivos concejos municipales de cada ayuntamiento, tal como lo establece el Código Municipal.

Rugeli Morales, Wálter Céspedes y Diego Miranda ganarían más (¢7 millones, ¢6,4 millones y ¢6,1 millones, respectivamente), de no ser porque se les aplica un tope instaurado por la reforma fiscal aprobada por el Congreso durante el gobierno de Carlos Alvarado, en diciembre del 2018.

Esta ley establece que la remuneración de los servidores de elección popular no puede superar los 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, es decir, ¢5,7 millones al mes para este 2025.

¿Cómo se calcula el salario de un alcalde?

El salario de un alcalde se define según los dos métodos que establece el artículo 20 del Código Municipal.

El primero es una tabla según la cual el sueldo depende del tamaño del presupuesto. Sin embargo, se trata de un método desactualizado con el que todos los alcaldes del país ganarían ¢450.000 mensuales.

Entonces, se aplica la segunda manera fijada en el Código Municipal: “Los alcaldes no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad, más un 10%”.

Si se toma como ejemplo a la Municipalidad de Talamanca, el funcionario mejor pagado es el contador, con ¢5,1 millones al mes. A esto se le añade un 10%, por lo que el salario base del alcalde sería de ¢5.666.000 mensuales.

Esta remuneración se le paga al alcalde independientemente de su nivel académico o el tiempo que tenga de ejercer el cargo.

No obstante, a ese monto se le suma el plus por la prohibición del ejercicio liberal de la profesión, para aquellos jerarcas que sean profesionales universitarios. En el caso de los bachilleres, el plus sería de 15%, para los licenciados, como lo es Rugeli Morales, del 30%.

Así, el salario de Morales termina en ¢7 millones, pero se le aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

En los casos de los alcaldes que estén pensionados, y no quieran suspender ese beneficio, pueden solicitar que se les pague un 50% del monto total de la pensión, por concepto de gastos de representación.

La remuneración del primer vicealcalde de cada cantón (al cual se le considera funcionario de tiempo completo) es equivalente al 80% del salario base del alcalde, más el plus por prohibición. A estos también se les aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

