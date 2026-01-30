Crítica política sobre el debate de Teletica: tacos de frente, posturas de protección y el quinto invitado

La maratónica de varios días llegó a su fin. Este jueves por la noche, el debate de Teletica marcó el cierre oficial de la temporada. En el estudio de la Sabana, se vieron las caras los postulantes con mayores posibilidades, según la última encuesta del CIEP, al menos los que se ubicaron entre el segundo y quinto lugar: Ávaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, José Aguilar y como invitado de último momento, Juan Carlos Hidalgo.

Faltó quien ya se sabía que iba a faltar: Laura Fernández. Esa noche estaba firmando banderas en una actividad partidaria, pero al mismo tiempo aparecía en la pantalla de Trivisión, participando en un debate enlatado. Lo llamo así no solo porque era pregrabado, sino porque así sonaba: con la acústica de una lata de atún.

Para completar el realismo mágico, en ese otro debate también apareció Ariel Robles, a quien la televisión le permitió desdoblarse por una noche, pues a la vez estaba en la transmisión del debate pregrabado de Trivisión.

En la transmisión de Teletica, Robles salió con los tacos de frente —¿o de frenteamplista?—. Sus primeros cuestionamientos fueron dirigidos a Claudia Dobles. Minutos después, vimos la misma acidez en la primera pregunta de Hidalgo a Ramos. Se acabaron los amiguismos para este debate final.

Álvaro Ramos junto al periodista de Telenoticias, Andrés Martínez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quizá un poco tarde en la contienda, algunos participantes entendieron que su reto ya no estaba tanto en golpear al oficialismo, sino en convencer a un grupo más escurridizo: los televidentes indecisos que todavía se debatían (ojo ahí el jueguito de palabras).

“Populismo económico” y “orgía de gasto” fueron dos de los términos que utilizó el socialcristiano Hidalgo para enfrentar al liberacionista Ramos. “Claudia, la tercera es la vencida, a ver si esta vez sí me contesta”, lanzó Robles al dirigirse a la candidata de la Coalición. ¡Juaz, juaz! Las respuestas sobre preferencias de helados que surgieron en otro debate quedaron definitivamente en el pasado.

A la defensiva: dos estilos, dos resultados

A Ramos y a Dobles les tocó adoptar postura de protección, con los recordatorios poco halagadores que les hicieron sobre hechos de los gobiernos del PLN y del PAC, respectivamente. Sin embargo, las estrategias de defensa produjeron resultados muy distintos.

Ramos optó por explicar que los casos de corrupción (en general) responden más a decisiones personales que a un problema estructural-partidario. Esa línea defensiva no le impidió, además, desarrollar propuestas programáticas propias, lo que le permitió salir relativamente bien librado.

Juan Carlos Hidalgo cuando arribó a Teletica para el debate. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Dobles, por su parte, insistió en sacudirse señalamientos como el apoyo del PAC a proyectos polémicos, entre ellos la Ley Marco de Empleo Público con la cláusula de Objeción de Conciencia en 2022. A pesar de los ataques, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana mantuvo un tono conciliador, reiterando la necesidad de construir puntos de encuentro entre quienes hoy antagonizan al oficialismo. En esa línea, incluso, caminó hasta el espacio de Ariel mientras decía “extendámonos la mano para que trabajemos juntos ahora y hacia adelante en una segunda ronda (…)”.

Ariel Robles y Claudia Dobles protagonizaron un curioso momento en el debate de Teletica. (Captura/Captura)

Robles respondió: “Tenga plena seguridad de que, contra el movimiento antidemocrático que existe, voy a sumar banderas”.

El quinto invitado

En los últimos párrafos, olvidé mencionar al quinto invitado, José Aguilar. Aunque era el más bronceado entre los presentes, el protagonismo ajeno lo mantuvo a la sombra en varios momentos.

Aguilar, de Avanza, volvió a desempeñar el papel que le ha tocado durante semanas: salir a traducir sus propias declaraciones sobre vacunas, cambio climático y el cese de garantías individuales. “Me parece un excelente momento para aclarar”, repitió. En su caso, ante una dinámica explicativa que parece ser indispensable, no dudo que, de llegar al gobierno, en lugar de conferencias de prensa tras el Consejo de Gobierno, optaría por ofrecer fe de erratas.

José Aguilar Berrocal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Insistió en marcarse como el “outsider”, destacando su ausencia de militancia partidaria previa. Afirmó que “el país no está para irse a la izquierda”, refiriéndose explícitamente a Ramos y Dobles.

Cuando cuestionó al liberacionista, le preguntó por qué se había opuesto al TLC con Estados Unidos en 2007 mientras que el PLN lo respaldó y si la decisión había sido un error. Ramos respondió explicando con teoría incluida y una anécdota personal. También dijo: “No voy a opinar sobre la decisión, por supuesto, soy muy respetuoso porque se hizo un referéndum y yo sí creo en la democracia”, dijo como parte de su respuesta. Cuando Aguilar retomó el micrófono, parecía seguir un guion propio que no contemplaba haber escuchado la respuesta. El estilo se repitió en cada intervención.

También aseguró que el PAC gobernó el país durante diez años, afirmación que no calza con las matemáticas básicas de los libros de historia. En fin… hay quienes redondean para arriba.

En otro punto, Juan Carlos Hidalgo afirmó que su plan de gobierno se diferencia de los demás porque explica, con claridad, cómo financiará sus proyectos. La venta del BCR reapareció como recurso, particularmente al abordar el tema de seguridad. También se manifestó insatisfecho con las consecuencias de la ley de usura y se manifestó defensor de ofrecer opciones de financiamiento.

Más adelante, él y otros tres de los presentes fueron enfáticos en advertir sobre el riesgo de candidaturas que defienden el estado de excepción. “No es necesario quitarle a usted su libertad; podemos resolver el sistema de seguridad y bajar los homicidios con estrategias probadas”, señaló Ramos. El liberacionista también volvió a poner sobre la mesa el tema de la salud mental, mientras Robles complementó con la importancia de incorporar un enfoque de género en los proyectos.

Dinámica fluida

“Me van levantando la mano para darles la palabra”, dijo en algún momento el periodista Ignacio Santos, como diría unan teacher. Desde adelante veía a los participantes intercambiar palabras, a ratos en espacios de participación libre, y en otros de preguntas en un orden previamente asignado. En la etapa de los cuestionamientos quizá Ariel fue el que consiguió mejor su cometido. Inclusive cuando no era él el encargado de cuestionar, lograba lanzar una interrogante a su interlocutor para que la atendiera en la réplica siguiente. En esos intercambios, Dobles se mostró cortés con sus rivales. Le recordó a Álvaro Ramos que al PLN no le ha ido bien en las segundas rondas electorales, pero también formuló preguntas más livianas que les permitió a sus compañeros exponer proyectos propios antes de que ella planteara su propio punto de vista en la contra respuesta.

Solo con Aguilar fue menos complaciente, recordándole que muchos de los logros de las organizaciones en las que ha participado –de los que tanto se pavonea– no habrían sido posibles sin el trabajo conjunto con los gobiernos que tanto ha criticado.

La dinámica general discurrió con fluidez. No hubo experimentos en el formato y no hizo falta. Aunque se extendió por tres horas, el espacio mantuvo una sensación de agilidad. Se habló más, se atacó mejor y se afinaron los discursos. Afortunadamente, también se abordaron temas de fondo. Se sintió la fuerza de los argumentos y la reflexión sobre las oportunidades de mejora. Quedó clara la gravedad del momento político y lo que está en juego en estas elecciones: la continuidad de la democracia frente a amenazas latentes de acabar con ella.

Al final del espacio los candidatos ofrecieron sus últimas frases dentro de las contiendas televisadas. La última palabra la tendrá la ciudadanía, no frente a las cámaras, sino detrás de las urnas. Ese será el único debate realmente vinculante.