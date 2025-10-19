¿Cree Luis Amador que Rodrigo Chaves entregará el poder en 2026? Esto dijo el candidato

Luis Amador, candidato presidencial del PIN, criticó al presidente Rodrigo Chaves por lo que considera señales de debilitamiento institucional y dudas sobre su disposición a entregar el poder en 2026.

Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN) y exministro de Obras Públicas y Transportes, cuestionó la promesa realizada por el presidente Rodrigo Chaves de entregar el poder el 8 de mayo del 2026 al candidato que gane las elecciones.

Así lo externó este viernes durante una conferencia de prensa tras la pregunta del periodista Danilo Chaves, del medio La Reacción. A inicios de octubre, el comunicador también había preguntado a Chaves si entregaría el poder, aunque el oficialismo no ganara las elecciones.

En esa ocasión, el mandatario respondió molesto a la consulta, tanto que dijo que la pregunta lo ofendía, y prometió entregarlo “a quien el pueblo de Costa Rica escoja” en las urnas como su sucesor.

Críticas al oficialismo

No obstante, para Amador el presidente Chaves “no está listo para entregar el poder”. Mencionó que no son normales los “movimientos de traer alcaldes, de ofrecerles, aparentemente, puestos públicos y presionar”.

Esos acercamientos con figuras municipales reflejarían, a juicio del candidato, un intento del oficialismo por mantener el control político en los cantones y extender su influencia más allá del actual mandato.

En agosto, La Nación informo que, al menos 14 alcaldes habrían abandonado las filas de los partidos con los que llegaron al poder, para mostrar su apoyo al movimiento de Chaves y a la candidata del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Según un recuento, los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al mandatario a Zapote, Unidos Podemos, liderado por la exministra de la Presidencia Natalia Díaz, y Unidad Social Cristiana (PUSC), serían los más afectados.

No obstante, también se registraron salidas de militantes del Partido Liberación Nacional (PLN), el Liberal Progresista (PLP), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva República (PNR) y Republicano Social Cristiano (PRSC).

Dichas adhesiones al chavismo han estado envueltas en cuestionamientos. En setiembre, Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció que dos supuestos emisarios del gobierno le habrían exigido firmar un documento de adhesión al presidente Rodrigo Chaves.

Según su relato, la adhesión estaba condicionada en permitir la participación de la Municipalidad en un acto oficial celebrado en su propio cantón.

Debilitamiento institucional

Otro de los indicios señalados por Amador es el debilitamiento institucional durante la actual administración.

Además, criticó “la continuidad que quieren dar” al presidente Chaves en futuras administraciones, al considerar nombrarlo como ministro de la Presidencia. “Ahí ya nos confirmaron el titeretaje, pero también nos confirmaron que no está listo para entregar en poder”, señaló.

En setiembre, días antes que se discutiera en el Congreso el eventual levantamiento de la inmunidad de Chaves para que afrontara una acusación penal por concusión en el caso BCIE-Cariñitos, Laura Fernández informó que nombraría al hoy mandatario como ministro de la Presidencia, en un gobierno suyo.

Amador, además, cuestionó el accionar en la resolución de problemas del gobierno de Chaves.

“(En resolución de problemas) ha sido pésimo: no se ha permitido el consenso, no se ha trabajado en equipo, no se han escuchado opiniones y lo único que se ha hecho es enfrentar y debilitar”, señaló finalmente.