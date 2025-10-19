Política

¿Cree Luis Amador que Rodrigo Chaves entregará el poder en 2026? Esto dijo el candidato

Exministro del MOPT fue consultado sobre la promesa del mandatario de entregar la banda presidencial

Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves afirmó que él no apoyaría al exministro Luis Amador si se postulara a la presidencia de la República.
Luis Amador, candidato presidencial del PIN, criticó al presidente Rodrigo Chaves por lo que considera señales de debilitamiento institucional y dudas sobre su disposición a entregar el poder en 2026.







