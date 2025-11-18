Política

Corte Plena extiende suspensión a Randall Zúñiga, director del OIJ

Decisión se adopta por un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial contra el funcionario, investigado por presuntas violaciones

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
La Corte Plena le extendió el periodo de suspensión a Randall Zúñiga, como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de recibir un informe preliminar de la Inspección Judicia. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Corte Suprema de JusticiaRandall ZúñigaCorte PlenaDirector del OIJ
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.