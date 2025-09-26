Política

Contraloría desmiente al gobierno

Ente contralor citó que gobierno de Rodrigo Chaves no utilizó un financiamiento disponible desde 2020 para los escáneres, además de que intentó hacer una contratación irregular mediante Racsa

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió al gobierno de Rodrigo Chaves por “declaraciones infundadas” del mandatario y el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, quienes afirmaron que el ente contralor ha obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ContraloríaEscáneresGobiernoRodrigo Chaves
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.