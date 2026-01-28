Claudia Dobles sobre última encuesta: ‘La decisión real la darán los costarricenses el 1.° de febrero’

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, aseguró que los resultados de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este martes 27 de enero, generan “muchísimo optimismo” entre el movimiento que representa, pues reflejan que la intención de voto hacia su agrupación política se duplicó en el último mes.

La aspirante presidencial aseguró, tras los resultados que la colocan en un empate técnico con Álvaro Ramos en el segundo lugar y que dan a la oficialista Laura Fernández más del 43% de la intención de voto, que la elección aún está en el aire, pues la encuesta es una “fotografía”.

“La decisión real la darán los costarricenses el 1.° de febrero, la gente se puede decidir hoy por una candidatura y mañana por otra, pero nosotros somos tendencia de crecimiento, lo que creemos es que todo Costa Rica tiene que salir a votar", afirmó.

La candidata de Agenda Ciudadana, dijo que no es de sorprenderse de que el porcentaje de personas indecisas se reduzca de manera acelerada a pocos días de las elecciones, pues tradicionalmente en enero es cuando las personas aprovechan los espacios para informarse y comenzar a decidir.

Dobles sostuvo que su movimiento representa a las personas indecisas cansadas del pleito y las puestas en escena". La estrategia, dijo, para los últimos tres días previos a las elecciones, seguirá continuar con el “casa por casa”, asistir a debates, foros y entrevistas con la intención de que la mayoría de personas conozca sus propuestas.

25/01/2026 San José. Cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, en diferentes puntos de la capital como San Pedro, La Sabana y finalmente en La California. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Diputados de Pueblo Soberano buscan inmunidad

La ex primera dama, además, amplió los señalamientos realizados la noche del martes en el debate de Repretel, relacionados con los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano.

“Nos llama poderosamente que en esa nómina de diputaciones, la mayoría de candidatos tiene causas abiertas y recibirían inmunidad por al menos cuatro años. El primer lugar por Alajuela (José Miguel Villalobos), está moroso con la Caja y defiende acusados por narcotráfico; el primer lugar por Heredia, doña Marta Esquivel, que salió huyendo del país para no rendir cuentas en la Asamblea y no solo está morosa con la Caja sino que quiere cobrar”, agregó la ex primera dama.

La candidata insistió de que esa dinámica parece demostrar que los aspirantes a las curules, irán más preocupados “por buscar inmunidad que por trabajar”.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este martes 27 de enero, revela un apoyo de 44% para Laura Fernández, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), sigue en el segundo con un 9,2% y Claudia Dobles tiene un 8,6%. Este segundo lugar es calificado como un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es de 2,5 puntos para arriba o para abajo.