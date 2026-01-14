Claudia Dobles se pronuncia sobre presunta amenaza contra Rodrigo Chaves

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, cuestionó el manejo que Casa Presidencial ha realizado de las presunta amenaza contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

“Llama la atención que, ante una amenaza tan grave como un intento de asesinato contra un presidente, primero se recurra al show mediático y solo después a la denuncia“, dijo la candidata.

Dobles aseguró que “quienes conocen de seguridad saben que deben seguirse protocolos. Esto recuerda el episodio del micrófono: torpeza y show en el manejo de la situación“, en referencia a una denuncia planteada en octubre por la candidata del partido chavista, Laura Fernández.

La ex primera dama aprovechó para cuestionar la seriedad con la que el gobierno ha tratado la seguridad: “Con justa razón hoy enfrentamos una falta de estrategia en seguridad y un manejo marcado por la absoluta incompetencia”, dijo.

Dobles subrayó que toda amenaza contra el presidente de la República “debe tomarse con seriedad” y que “se debe llegar al fondo de este hecho, más allá de dos pantallazos de conversaciones de WhatsApp”, dijo la aspirante presidencial.

Por este caso, se denunció a la activista y comunicadora Stella Chinchilla por presuntamente atentar contra la vida del mandatario. La Unidad Especial Intervención (UEI) solicitó su detención inmediata.

Ese organismo de seguridad fue supuestamente alertado sobre aparentes conversaciones de WhatsApp en las que la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Chinchilla ha negado los hechos por los que se le señala y aseguró que no conoce los elementos que detalla la denuncia.