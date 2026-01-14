Política

Claudia Dobles se pronuncia sobre presunta amenaza contra Rodrigo Chaves

Activista fue denunciada por aparente intención de atentar contra la vida de Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Claudia Dobles agenda Ciudadana
Claudia Dobles cuestionó manejó de la denuncia por supuestas amenazas contra Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesRodrigo ChavesStella ChinchillaDIS
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.