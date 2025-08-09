Política

Casa Presidencial debe responder por nombramiento de exjerarca del Inder que intercambió llamadas con presunto cabecilla narco

La Sala IV exige al gobierno detallar el proceso de designación de Juan Ignacio Rodríguez

Por Julián Navarrete Silva

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso presentado por el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, para que Casa Presidencial responda de forma detallada sobre la designación de Juan Ignacio Rodríguez como presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).








Juan Ignacio Rodríguez ArayaRodrigo ChavesCaso AztecaFrente AmplioSala Constitucional ordena a Gobierno detallar proceso de nombramiento en Inder
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

