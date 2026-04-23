Política

Carlos Araya sobre el gobierno de Rodrigo Chaves en negociación del FEES: ‘Da muestras de que no le interesa la educación superior’

Rector de la UCR criticó la postura del Ejecutivo y señaló que hay un desinterés en escuchar a las universidades públicas

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Por Cristian Mora
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
El rector de la UCR, Carlos Araya, cuestionó la postura del Gobierno en la negociación del FEES, en medio de tensiones con el movimiento estudiantil tras la toma del edificio de la Rectoría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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