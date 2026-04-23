Carlos Araya sobre el gobierno de Rodrigo Chaves en negociación del FEES: ‘Da muestras de que no le interesa la educación superior’

El rector de la UCR, Carlos Araya, cuestionó la postura del Gobierno en la negociación del FEES, en medio de tensiones con el movimiento estudiantil tras la toma del edificio de la Rectoría.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, cuestionó la postura del gobierno de Rodrigo Chaves en el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y aseguró que el Ejecutivo ha mostrado poco interés en atender los planteamientos de las universidades públicas.

“Hemos establecido una estrategia y lo que hemos tenido es un Ejecutivo que no quiere y que no le interesa escuchar nada sobre la educación superior pública”, afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que un grupo de estudiantes tomara el edificio de la Rectoría como protesta contra Araya, por lo que consideran un escaso apoyo de las autoridades universitarias a sus acciones en el marco de las negociaciones del Fondo.

Una de las críticas del movimiento estudiantil es que la Rectoría ha estado “floja” frente a las propuestas y señalamientos del gobierno sobre el FEES, así como ante el fracaso de la negociación. Al respecto, el rector señaló que “yo creo que no hemos sido flojos ante el Ejecutivo”.

Rector de la UCR sobre el Gobierno y el FEES_2.mp4

El pasado 21 de abril, se suspendio la negociación entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Ese día, el Gobierno levantó la sesión luego de conocer la contrapropuesta de aumento de las universidades públicas. Conare solicitó un incremento del 2,9%, lo que representaría poco más de ¢17.000 millones adicionales a la base de negociación de ¢593.484 millones.

“El gobierno de la República anuncia el levantamiento de las negociaciones en torno al FEES ante las demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades”, indicó un comunicado difundido por el chat de Casa Presidencial.

Ante la falta de acuerdo, lo que corresponde es que el FEES 2027 se defina en la Asamblea Legislativa, tal y como pasó en el 2024 para el FEES 2025.

Araya señaló como ejemplo del tono y dinámica de la negociación la respuesta, que el 21 de abril recibió el Conare por parte de Casa Presidencial, luego de presentar información sobre el cumplimiento de indicadores acordados previamente.

“Cuando el señor presidente del Conare (Jorge Herrera) le responde a la Presidencia de la República sobre el cumplimiento de indicadores, la respuesta fue bastante desagradable de escuchar: ‘guarde eso que eso es como una lista del supermercado, eso no sirve para nada’”, manifestó.

El rector recordó que dichos indicadores fueron definidos en 2023 entre el Gobierno y las universidades, y defendió que estas han realizado esfuerzos importantes para cumplirlos.

“Aquí lo que estamos hablando es un gobierno que aparentemente da muestras que no le interesa la educación superior”, concluyó.