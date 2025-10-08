Campaña de Álvaro Ramos reacciona a amparo electoral de Marta Esquivel: El chavismo tiene miedo y hace una intromisión indebida

El comando de campaña de Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), aseguró que el recurso de amparo electoral presentado por la exministra chavista Marta Esquivel es una señal de miedo de parte del oficialismo y representa una intromisión indebida de otra agrupación política.

En una conferencia de prensa donde Ramos estuvo acompañado por su jefe de campaña, Álvaro Ramírez; sus candidatas a vicepresidentas, Karen Segura y Xinia Chaves, así como el secretario general del PLN, Miguel Guillén, y el jefe de la fracción legislativa, Óscar Izquierdo, rechazaron las pretensiones de Esquivel, quien es candidata a diputada por el partido chavista Pueblo Soberano.

“Están recurriendo a una medida desesperada porque tienen miedo, además de ser una reacción ante un Liberación unido y fuerte. También es una cortina de humo ante un camino inusual por el que nos quieren llevar, un camino peligroso”, dijo Ramos.

Este lunes, Esquivel presentó un recurso de amparo electoral contra tres resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionadas con el proceso de renovación de estructuras del PLN.

La exministra solicita, con su amparo electoral, anular la asamblea nacional de Liberación Nacional, celebrada el 13 de setiembre, en la que se ratificaron las candidaturas a las diputaciones de esa agrupación política.

Según Marta Esquivel, la asamblea nacional liberacionista y las resoluciones del TSE son contrarias a la Constitución Política y las leyes, en particular porque el PLN no ha podido renovar totalmente sus estructuras partidarias, pues aún está pendiente la celebración de la asamblea cantonal de San Ramón.

Por el momento, el órgano electoral tiene en estudio de admisibilidad el recurso presentado por Esquivel.

Específicamente, el reclamo de la exministra y del abogado Roy Thompson Chacón es que el PLN llevó a cabo su asamblea nacional sin contar con las estructuras legales requeridas, en particular San Ramón.

Esquivel va contra dos sentencias del TSE y una resolución del Departamento de Registro de Partidos Políticos, que establecieron que Liberación no puede acceder a deuda política, si no resuelve San Ramón.

‘El oficialismo quiere aferrarse al poder’

Según Álvaro Ramos, el oficialismo está dispuesto a todo para aferrarse al poder: atacar a la prensa, al TSE, a los demás partidos políticos, en vez de competir limpiamente en las urnas.

“Quieren ganar esto a punta de papeles, pero que vayan a competir con nosotros, les vamos a ganar, proponiendo y respondiendo. Este oficialismo trata de disimular su incompetencia, pero no ha podido resolver la inseguridad en el país, ni la crisis de salud, la necesidad urgente de oportunidades laborales y educativas”, dijo Ramos.