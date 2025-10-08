Política

Campaña de Álvaro Ramos reacciona a amparo electoral de Marta Esquivel: El chavismo tiene miedo y hace una intromisión indebida

Candidato presidencial del PLN asegura que el chavismo está recurriendo a una medida desesperada para ‘disimular su incompetencia’

Por Aarón Sequeira

El comando de campaña de Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), aseguró que el recurso de amparo electoral presentado por la exministra chavista Marta Esquivel es una señal de miedo de parte del oficialismo y representa una intromisión indebida de otra agrupación política.








