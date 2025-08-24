Política

Expresidentes de CCSS y AyA encabezarán papeleta a diputados de partido chavista por Heredia

Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada iniciaron el gobierno de Rodrigo Chaves en un cargo y finalizaron en otro, el cual también dejaron para buscar una curul

Por Lucía Astorga
En la imagen, Juan Manuel Quesada y Marta Esquivel
Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada irán en el primer y segundo lugar en la papeleta de diputados del partido chavista Pueblo Soberano, por Heredia. Foto: (Archivo LN/Archivo LN)







