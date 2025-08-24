Expresidentes de CCSS y AyA encabezarán papeleta a diputados de partido chavista por Heredia

Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada irán en el primer y segundo lugar en la papeleta de diputados del partido chavista Pueblo Soberano, por Heredia. Foto:

Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encabezará la papeleta diputadil por la provincia de Heredia del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Esquivel estará acompañada en el segundo lugar por el expresidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada. Así lo acordó este domingo la Asamblea Nacional de la agrupación.

En el tercer y cuarto lugar, respectivamente, quedaron electos Kattia Jiménez y Luis Alonso Pérez.

Tanto Esquivel como Quesada anunciaron el 30 de julio la renuncia a sus cargos dentro del gabinete del presidente Rodrigo Chaves, para aspirar a una diputación.

Esquivel dimitió como ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), cargo que asumió luego que un juez penal de Hacienda y Función Pública la suspendiera de la presidencia ejecutiva de la CCSS, mientras se le investiga por el Caso Barrenador.

La causa está está relacionada con la contratación de los servicios de salud para los asegurados de 138 Ebáis. Las pesquisas buscan determinar si se pagaron sobreprecios, cuando ya diferentes informes financieros lo habrían advertido.

Esquivel también ocupó el puesto de ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al inicio de la administración, pero dejó el puesto para liderar la CCSS, luego de la salida de Álvaro Ramos, quien aspira a la presidencia con el Partido Liberación Nacional (PLN).

Por su parte, Quesada inició el gobierno en la presidencia ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), tras la destitución de Alejandro Guillén.