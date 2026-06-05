Política

Boris Marchegiani, embajador encargado de alejar al país de foros sobre ‘diversidades’, es accionista de hotel promocionado para comunidad LGBTQ+

El hotel, ubicado en Quepos, es ampliamente citado en sitios sobre destinos turísticos amigables con la diversidad sexual

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández nombró a Boris Marchegiani embajador en la ONU.
Laura Fernández nombró a Boris Marchegiani embajador en la ONU. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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