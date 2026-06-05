Boris Marchegiani, embajador encargado de alejar al país de foros sobre ‘diversidades’, es accionista de hotel promocionado para comunidad LGBTQ+

Boris Marchegiani, quien fue nombrado como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la misión de “dar un giro” a la posición de Costa Rica sobre la Agenda 2030 y alejar al país de foros sobre “derechos” y “diversidades”, es accionista de un hotel muy visitado por la comunidad LGBTQ+.

Se trata del hotel Gaia, ubicado en Quepos y ampliamente citado en sitios sobre destinos turísticos amigables con la diversidad sexual, como Travel Gay.

Hotel Gaia en el sitio Travel Gay. (Captura/Captura)

En un sitio de viajes gay de Costa Rica se promociona el hotel de Marchegiani. (Captura/Captura)

Una reseña en web describe al Gaia como un refugio gay-friendly: “Este exuberante paraíso costarricense no es solo cualquier ciudad de playa al azar; es un vibrante punto de encuentro gay lleno de picardía y especias. En el corazón de este fabuloso oasis, se encuentra el hotel gay en Manuel Antonio de tus sueños: el fabuloso Gaia Hotel & Reserve“.

En otra página de “viajes gay a Costa Rica”, el negocio es descrito como un “hotel LGBT de 5 estrellas y ecológico”.

La Nación intentó contactar vía telefónica y a través de mensajes de texto a Marchegiani. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Reseña del hotel Gaia en sitios como "gay-friendly". (Captura/Captura)

El hotel es promocionado como amigable con la comunidad LGBTQ+. (Captura/Captura/La Nación)

¿Quién es Boris Marchegiani?

Boris Marchegiani es un empresario turístico de origen venezolano. Fue donante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financista de las vallas publicitarias contra jerarcas del Estado que el expresidente Rodrigo Chaves constantemente cuestionó en su periodo.

En el 2025, además, aportó ¢14 millones al PPSO. El empresario ha colaborado con cuatro partidos políticos en los últimos 15 años. Aportó dinero para campañas del PUSC y el PASE, además de que él mismo aspiró a ser alcalde de Quepos con otros dos partidos.

El empresario turístico Boris Marchegiani, ligado al partido chavista Pueblo Soberano, fue nombrado embajador de Costa Rica ante la ONU. (Fotos: José Cordero/Facebook)

Años atrás, a principios de siglo, comercializaba petróleo del Gobierno de Venezuela al estilo de “eBay”, según él mismo dice, en la época de Hugo Chávez. No obstante, se desliga del chavismo venezolano. Dijo que, en su condición de ciudadano estadounidense, “no le fallaría” a la seguridad de Estados Unidos cuando él “ya era millonario”.

Laura Fernández: del apoyo a la Agenda 2030 al rechazo

La presidenta Laura Fernández justificó el nombramiento de Marchegiani: “En el sistema de las Naciones Unidas, Costa Rica, lamentablemente, en un organismo tan importante, había sentado a un montón de personas que estaban ahí todavía, hoy día, llevando discusiones relacionadas con ideología de género, si a la gente hay que decirle ‘elle’, ‘el’ o ‘ella’, discusiones relacionadas con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya aquí eso es un derecho y se experimenta plenamente”.

La arremetida de Fernández contra la Agenda 2030 choca con su discurso como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), donde dio un apoyo decidido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en esa agenda.

Laura cambió su opinión

La Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 2015. Se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Laura Fernández, entonces ministra del Mideplán, durante la presentación metas de los ODS, el 4 de octubre del 2023. (Mideplán)

Se trata de un plan de acción internacional suscrito por los 193 Estados Miembros de la ONU con el propósito de orientar políticas públicas y acciones de desarrollo durante un periodo de 15 años, hasta el 2030.

Los 17 ODS son: