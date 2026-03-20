Así reaccionan los voceros de la Asamblea a la extradición de Celso Gamboa: ‘Es un mensaje directo a los narcotraficantes, no están seguros’

Celso Gamboa, ante el antiguo plenario del viejo edificio de la Asamblea, el día que el Congreso discutió el levantamiento de su inmunidad como magistrado de la Sala III, en febrero de 2018.

Los jefes de las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, así como futuros diputados, reaccionaron este viernes a la extradición de los primeros dos costarricenses en ser requeridos por autoridades de Estados Unidos, para ser juzgados en ese país por delitos de narcotráfico: Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.

Voceros del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el partido de gobierno, así como el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, y la diputada electa Claudia Dobles calificaron el hecho como histórico.

Fue precisamente en este periodo legislativo que los diputados aprobaron la reforma constitucional propuesta por el partido de gobierno para modificar el artículo 32 de la Carta Magna y autorizar la extradición de nacionales, cuando sean acusados por delitos de terrorismo o narcotráfico.

La vocera del oficialismo, Pilar Cisneros, aseguró que es un gran día para Costa Rica, porque marca un antes y un después en la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes y el crimen organizado.

“Es una señal clara y contundente. No queremos el narcotráfico en el país. El hecho de que sea Celso Gamboa, quien desempeñó altísimos cargos, como fiscal, magistrado penal, ministro de Seguridad y director de la DIS, lo hace aún más relevante”, dijo.

Cisneros no perdió oportunidad para criticar al Poder Judicial, pues alegó que tuvo que venir un gobierno extranjero, como el estadounidense, para señalar que Gamboa era “uno de los grandes capos de toda Centroamérica”.

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, dijo que la extradiciones de este viernes no son casualidad, sino el resultado de una herramienta que apoyó Liberación, sin importar quién la presentó.

El congresista añadió que es una de muchas otras herramientas necesarias para combatir la criminalidad en el país.

“Costa Rica no puede ser el paraíso para el crimen organizado ni el narco. Este es solo un paso en la ruta de mano dura que exige el país. El Estado finalmente tiene un instrumento para que figuras como esta enfrenten la justicia donde corresponda”, dijo.

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, calificó la extradición de Gamboa y López como históricas, pero en su caso, sí destacó el trabajo del Poder Judicial para tramitar todo lo necesario para que la extradición llegara a buen puerto.

“Este es un mensaje directo para todos los narcotraficantes. En Costa Rica no están seguros. Los vamos a perseguir y van a estar encima de ellos tanto las autoridades nacionales como internacionales. No se van a poder esconder en el territorio nacional”, dijo.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Gilberth Jiménez, dijo que la captura y envío de Gamboa y Pecho de Rata es un precedente contundente del combate al narcotráfico y el crimen organizado.

El independiente dijo que es una muestra de que en Costa Rica no hay impunidad, que nadie se puede venir a esconder ni a proteger, ni burlarse de las leyes costarricenses.

Jiménez clamó porque se apruebe una propuesta suya para establecer otros delitos como causal de extradición, entre ellos el tráfico de órganos y de armas.

Por su parte, Claudia Dobles, diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aseguró que, cuando hay cooperación internacional y articulación entre los diferentes cuerpos policiales, así como entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “es posible dar golpes contundentes a las estructuras criminales”.

“La lucha contra el crimen organizado debe continuar desde distintos frentes, con firmeza y constancia, para enfrentar los altos niveles de criminalidad y violencia que hoy afectan a nuestro país. Felicito a los cuerpos de seguridad involucrados, así como a la Fiscalía y al OIJ, por la exitosa ejecución de esta operación”, comentó.