Política

Así reaccionan los voceros de la Asamblea a la extradición de Celso Gamboa: ‘Es un mensaje directo a los narcotraficantes, no están seguros’

Jefes de las fracciones legislativas que apoyaron el proyecto para autorizar la extradición de costarricenses dicen que es hecho histórico

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Por Aarón Sequeira
Celso Gamboa, ante el antiguo plenario del viejo edificio de la Asamblea, el día que el Congreso discutió el levantamiento de su inmunidad como magistrado de la Sala III, en febrero de 2018. (Mayela Lopez)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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