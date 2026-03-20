Videos Exclusivos: Así fueron los últimos minutos de Celso Gamboa antes de abordar vuelo de extradición a Estados Unidos

Despegue del avión que lleva a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos.

A las 8:31 a. m. el exmagistrado Celso Gamboa caminó esposado, rodeado de autoridades judiciales, rumbo a la aeronave King Air que lo lleva, extraditado, a Estados Unidos, donde enfrentará una acusación por narcotráfico.

Videos exclusivos, suministrados a La Nación, muestran el momento en el que llega a la escalinata de la aeronave, le quitan el casco de seguridad y el chaleco antibalas y le cambian las esposas.

Ahora viaja con esposas de los Marshals del Departamento de Estado.

Subió la escalinata, erguido, y le dio un último vistazo al cielo azulísimo de este viernes.

Atras, los obreros que trabajan en la ampliación de la terminal aérea suspendieron operaciones, ellos vivieron, como invitados de primera fila, un momento irrepetible en la historia del país.