Narcotráfico

Videos Exclusivos: Así fueron los últimos minutos de Celso Gamboa antes de abordar vuelo de extradición a Estados Unidos

Poco antes de abordar la aeronave que lo llevó a Texas, para enfrentar causa por narcotráfico, Celso Gamboa tuvo un último encuentro con autoridades judiciales.

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Por Vanessa Loaiza N.
Despegue del avión que lleva a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos.
Despegue del avión que lleva a los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Celso GamboaEdwin López Vega, alias Pecho de Rataextradición
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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