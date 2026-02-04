Así quedaron las elecciones del 1.° de febrero en el extranjero: vea los resultados consulado por consulado

Andrés Cordero, el primer tico que votó en las presidenciales del 2026, desde Australia

Un total de 12.532 costarricenses votaron en el extranjero en las elecciones nacionales del 1.° de febrero.

En las juntas receptoras de votos abiertas en 42 países, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), obtuvo el primer lugar con 4.871 sufragios, seguido por la presidenta electa, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien captó 3.758 votos fuera de las fronteras.

Detrás de Ramos y Fernández, el voto en el extrajero se inclinó por Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), fue cuarto.

Ramos se colocó en el primer lugar en las juntas abiertas en 34 países, entre ellas las de México, España, Reino Unido, Panamá, Alemania y Países Bajos.

Sin embargo, Pueblo Soberano ganó en las mesas de Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de electores costarricenses en el exterior. Allí, Fernández obtuvo 2.457 votos, mientras que Ramos 1.933. El PPSO también recibió el mayor apoyo en Nicaragua, Cuba, Rusia y El Salvador.

Vea los datos consulado por consulado

Datos curiosos

En India y Kenia se registró un triple empate entre Ramos, Dobles y Fernández. No obstante, la cantidad de personas inscritas en estos países es baja respecto a otras naciones.

Claudia Dobles, candidata de la CAC, obtuvo la mayor cifra de votos en uno de los países: Argentina.

En Alemania, el oficialismo fue la cuarta fuerza, superada por el PLN, el FA y la CAC. Algo parecido sucedió en España, donde Fernández recibió menos apoyo que Liberación y la Coalición.

En el conteo final del extranjero, Ramos obtuvo el 38,8%, mientras que Fernández el 30%.

Otro factor a resaltar es el abstencionismo de un 81,28%, es decir. Ocho de cada diez personas no votaron. Aunque, este indicador se redujo respecto al 87,6% de las elecciones del 2022. Estaban convocados a votar 67.270 costarricenses.

Algunas personas deben viajar horas (e incluso moverse hasta otro país) para acudir al consulado donde se instaló la junta receptora de votos, lo que podría incidir en el alto abstencionismo en el exterior.

Por ejemplo, Darío Ossa Ugalde, quien fue el segundo costarricense en votar en Australia, señaló en un video divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que viajó unos 1.000 kilómetros, desde Adelaide a Canberra, para participar en los comicios.

El país con el mayor abstencionismo fue Nicaragua, donde nueve de cada diez electores no votaron. Le siguió Brasil, con un 89,86%, y Cuba, con un 87,88%. Mientras que la mayor participación en el exterior se registró en Jamaica, Países Bajos, Uruguay y Corea del Sur.

Según el TSE, los costarricenses en el exterior representan el 1,8% del padrón nacional, una cifra en crecimiento.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de votantes costarricenses inscritos, con 44.580. Le siguen España, con 2.688; Canadá, con 2.132; Nicaragua, con 2.094; Panamá, con 1.950; y México, con 1.742.

Los votantes en el exterior pueden elegir únicamente la Presidencia y las vicepresidencias. Estos electores no pueden escoger diputaciones, ya que los integrantes de la Asamblea Legislativa se eligen solo en territorio nacional y bajo un sistema de representación provincial.