Así quedaron integradas las comisiones permanentes ordinarias de la Asamblea Legislativa; vea las listas

Las comisiones permanentes ordinarias serán las encargadas de discutir y dictaminar algunos de los principales proyectos de ley que llegarán al Congreso durante la primera legislatura del periodo 2026-2030.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció este martes la integración de las comisiones permanentes ordinarias para la primera legislatura del periodo 2026-2030, luego de semanas de cuestionamientos por parte de las fracciones de oposición sobre la distribución de los espacios.

La conformación de los distintos foros legislativos estuvo marcada por el malestar de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, que acusaron a la Presidencia del Congreso de modificar las propuestas presentadas por las bancadas para asignar a sus diputados en comisiones clave.

Las fracciones opositoras cuestionaron que varios congresistas fueran ubicados en comisiones distintas a las que solicitaron, pese a que habían sido propuestos con base en su formación profesional, experiencia técnica y áreas de especialidad.

Finalmente, esta es la conformación de las comisiones legislativas: