Política

Así quedaron integradas las comisiones permanentes ordinarias de la Asamblea Legislativa; vea las listas

Este martes se anunció la conformación de los principales foros legislativos para el periodo 2026-2030

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Por Cristian Mora
Las comisiones permanentes ordinarias serán las encargadas de discutir y dictaminar algunos de los principales proyectos de ley que llegarán al Congreso durante la primera legislatura del periodo 2026-2030. (Rafael Pacheco Granados)







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Asamblea Legislativacomisiones permanentes ordinarias
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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