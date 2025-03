Asesor de reaseguros desmiente a Nogui Acosta sobre su ‘aparición’ en cita para hablar de póliza de jerarcas

El exdirector ejecutivo de la empresa OneGlobal, Ricardo Retana, desmintió este jueves las versiones dadas por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta‚ sobre su “aparición” en Casa Presidencial para explicar cómo operaría la póliza que protegería al presidente Rodrigo Chaves y los jerarcas de posibles demandas por actos contrarios a la ley, negligencias u omisiones.

El ministro Acosta había dicho a los diputados que no podía explicar la participación de los representantes de OneGlobal en una reunión efectuada en Zapote, el 15 de enero del 2024.

No obstante, el asesor de reaseguros declaró este jueves que fue el propio jerarca quien lo contactó para solicitarle que participara en una reunión con el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, sobre el funcionamiento de la póliza.

“Me llama (Acosta) y me pregunta ‘¿usted puede explicarnos ese seguro?’ (...) Me dice ‘¿podés explicar al vicepresidente Brunner el tema?’”, mencionó Ricardo Retana ante la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Públicos del Congreso.

Agregó indicó que conoce a Nogui Acosta desde hace unos 20 años, ya que el ministro estuvo vinculado al mercado de seguros.

A raíz de este encuentro, se dio otra participación en una sesión del Consejo de Gobierno y en otra reunión; en ambas citas, participaron funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS), incluida la entonces presidenta ejecutiva, Mónica Araya.

Lo expuesto por el empresario también cuestiona la versión de la actual presidenta del INS, Gabriela Chacón, quien había alegado desconocer las razones de la participación de OneGlobal en las conversaciones de la póliza, pese a que se desempeñaba como jefa de despacho de la anterior jerarca de la aseguradora estatal, Mónica Araya.

En el Congreso, la actual jerarca del Instituto dijo que una delegación de OneGlobal “se apareció” en una reunión.

Contradicciones

El pasado 17 de enero, cuando la legisladora Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le preguntó al ministro a qué se debía la presencia de OneGlobal, Acosta respondió: “Es una buena pregunta. No se la sé responder”.

Por su parte, Gabriela Chacón le indicó el 9 de enero al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), que la representación de OneGlobal “se apareció en el despacho del señor vicepresidente”.

La visita de OneGlobal también consta en una minuta del despacho del vicepresidente Brunner, dada a conocer por La Nación. El documento menciona que la empresa incluiría una lista con todas las instituciones que son parte de la póliza, “para facilitarle al INS la verificación y facturación de a cuáles se les debe emitir los recibos correspondientes para los pagos”.

El primer punto, de acuerdo o propuestas consignado en la minuta, es que OneGlobal “indica que el monto total de la prima se encuentra dividido de la siguiente forma: el 70% corresponde al Consejo de Gobierno y el 30% a las instituciones autónomas”.

Retana dio una detallada descripción de los hechos a los diputados de la Comisión, quienes investigan la intención del Poder Ejecutivo de destinar ¢248 millones anuales, de fondos públicos, para contratar la póliza al INS. Criterios de la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda señalan que dicha pretensión sería ilegal.

La Procuraduría General de la República, por su parte, aclaró que corresponde a la Contraloría determinar cuáles pólizas pueden ser financiadas con recursos del Estado.

Recuento de los hechos

Ricardo Retana señaló que, en la reunión del 15 de enero del 2024, participaron Stephan Brunner, Nogui Acosta y un grupo de asesores.

“Explico el producto y ellos dicen ‘por fin alguien que sabe de este producto lo entiende y nos lo puede explicar’. Al parecer, ellos habían ido con la institución del Estado que no había sabido ni como explicárselos ni entendía el producto. De ahí me dicen ‘¿usted podría estructurar un producto de reaseguro?’”, narró.

El asesor aceptó el ofrecimiento, pero les indicó a las autoridades de gobierno que se requería de una aseguradora.

“El broker de reaseguro es que el estructura los productos, no la aseguradora ni el reasegurador. El broker es el especialista que estructura y es quien tiene acceso a los mercados internacionales. Este es un producto en el que puede haber cinco reaseguradores en el mundo y no todo el mundo tiene acceso a esos mercados. El mercado de reaseguro es un mercado de personas; nosotros hacemos negocios nada más con quien nos cae bien o nos gusta.

“Es como una institución financiera, yo tengo ‘x’ cantidad de dinero para colocar en riesgos, yo voy a colocarlos con mis amigos y en los países donde tenga mejores condiciones”, explicó.

A partir de la reunión, Retana preparó una estructura con su equipo en Londres y recibió una nueva invitación de Casa Presidencial, pero esta vez para hacer la exposición ante el Consejo de Gobierno. Precisó que, en esa reunión, también estuvieron presentes Mónica Araya, así como el gerente general y el director legal de la aseguradora estatal. No brindó los nombres de estos últimos dos funcionarios.

“Saliendo de la reunión, doña Mónica Araya me dice ‘bueno, usted tiene el reaseguro y tiene el conocimiento, usted podría darnos ese reaseguro, porque usted necesita una aseguradora y de ahí nace otra reunión en Casa Presidencial, a la que que me convocan para explicar cómo podría ser la operativa. Esa es la reunión que todo mundo ha mencionado y que la señora del INS (Gabriela Chacón) dijo que yo aparecí; no, yo no soy Mandrake el mago, yo fui invitado formalmente por Stephan Brunner, y ahí nace todo”, relató.

Retana aclaró que sostuvo dos reuniones en Casa Presidencial sobre el tema de la póliza y que fue convocado en tres ocasiones a Consejo de Gobierno, pero que solo en una ocasión lo atendieron.