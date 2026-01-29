Política

Ariel Robles pide a Laura Fernández rectificar y sacar a José Miguel Villalobos tras comentario sobre menor violada por pastor evangélico

Robles fustigó al candidato a diputado de Pueblo Soberano por decir que la menor no era una niña

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad.
Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad. (Reproducción/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ariel RoblesLaura FernándezJosé Miguel Villalobos
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.