Ariel Robles pide a Laura Fernández rectificar y sacar a José Miguel Villalobos tras comentario sobre menor violada por pastor evangélico

Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad.

Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio (FA), pidió a su par Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), rectificar su decisión de mantener a José Miguel Villalobos como aspirante a diputado del PPSO después del comentario que pronunció sobre la menor de edad que fue víctima de violación y abuso sexual, mientras tenía 14 y 15 años, por parte de un pastor evangélico de 55 años.

Candidato a diputado José Miguel Villalobos se refiere al caso de abuso a menor de 14 años: “No era una niña”

Villalobos, quien fue el abogado del pastor en el proceso judicial, dijo: “En ese caso, efectivamente, acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor; no era una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado; sigo pensando que no era culpable“. Así consta en un video publicado en redes sociales por un usuario llamado Rubén Rodríguez.

No obstante, cuando las agresiones sexuales empezaron, la menor tenía 14 años.

En el debate de Repretel-Noticias Monumental, efectuado el martes 27 de enero, Ariel Robles le había mostrado a Laura Fernández que el aspirante a diputado de su partido habló de una “relación sexual normal” cuando apeló la sentencia de 34 años de cárcel contra su cliente.

Este jueves, el frenteamplista publicó un video en el que le dijo a Fernández:

“Las pruebas existen en las sentencias, usted puede revisarlas, pero hace unas horas, José Miguel Villalobos salió a decir que no era una niña, porque tenía 15 años.

“Realmente es penoso vergonzoso que en este país se esté legitimando que una persona de 55 años viole a una niña y decir que eso no es normal. Es cruel con la niñez, madres, mujeres bajo amenaza y que sienten que sus hijos e hijas están bajo amenaza.

“Doña Laura, rectifique, a José Miguel Villalobos hay que sacarlo, no puede ser candidato a diputado. Si usted legitima personas como él, legitima a quien dice que niña de 15 años puede meterse con persona de 55 años, la pueden violar, y no pasa nada, eso es vergonzoso, asqueroso, inaceptable, pídale la renuncia”.