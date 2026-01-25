Ariel Robles en cierre de campaña: ‘La segunda ronda electoral dependerá del Frente Amplio’

Ariel Robles expuso la tarde de este sábado 24 de enero que la eventual segunda ronda electoral “dependerá del Frente Amplio”. “Esa es la misión de ustedes compañeros y compañeras. Yo puedo hacer mi trabajo, yo puedo hacer mi trabajo, yo puedo seguir peleando, pero el trabajo de fondo lo hacemos todas y todas”, dijo el candidato presidencial a los simpatizantes de su partido.

“Nos jugamos la elección más importante de nuestro tiempo. Nos lo jugamos el todo por el todo. Hay que convencer a cada persona de nuestro país que hoy salir a votar es la mayor defensa democrática que hemos tenido en nuestra historia”, agregó Robles.

Las declaraciones del candidato presidencial se dieron pasadas las 5 p. m. en la actividad de cierre de campaña, la cual tiene lugar en el parqueo contiguo al costado este del Museo Nacional, Avenida 2.

El aspirante del Frente Amplio también dijo, durante su discurso, que “hoy más que nunca” tienen el deseo de asumir un Gobierno de Costa Rica. “Si la juventud vota, ganamos. Si las mujeres votan, ganamos. Si la Costa Rica justa, solidaria, la Costa Rica digna vota, ganamos”, agregó.

Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), publicada el pasado 22 de enero, las personas que expresaron la intención de dar su voto a Robles son: mayoritariamente mujeres (56,8%), del grupo etario que va desde 18 hasta los 34 años (78,4%) y con formación educativa predominantemente universitaria (58,3%).

Precisamente a la población joven dirigió un mensaje este 24 de enero el aspirante presidencial del Frente Amplio, al considerar que la juventud del país puede “definir esto”. “No renuncie, juventud costarricense; no renuncie. Manténgase firme, manténgase, porque en nuestras manos está empujar una segunda ronda electoral”, añadió.

Durante la mañana de este sábado, el aspirante presidencial repartió volantes en Tres Ríos de La Unión, en Cartago, y posteriormente participó en piquetes realizados en Oreamuno y Paraíso.

Ariel Robles llegó a las 4:59 p. m. de este 24 de enero a su actividad de cierre de campaña, en San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato del Frente Amplio comentó, a través de la red social X, que en Tres Ríos un hombre lo abrazó, lloró y le dijo “tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en Costa Rica”. Al respecto, a su llegada a una actividad en San José, Robles afirmó que en estos días se ha encontrado con personas con “mucho temor, mucho miedo”.

Para ellos, el mensaje fue: “El miedo hay que enfrentarlo, hay que salir a votar sin miedo. Si hay que votar en silencio, si hay que votar en silencio, hacerlo, pero votar sin miedo. La democracia hay que defenderla en las urnas, estamos a punto de perderla”.

Robles registra un respaldo del 4% entre las personas decididas a votar en las elecciones del 1.° de febrero del 2026, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Este resultado deja a Robles en un empate técnico con los candidatos Fabricio Alvarado, de Nueva República, y José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, quienes también obtuvieron ese porcentaje.