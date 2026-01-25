Política

Ariel Robles en cierre de campaña: ‘La segunda ronda electoral dependerá del Frente Amplio’

Las declaraciones de Ariel Robles se dieron pasadas las 5 p. m. de este 24 de enero en la actividad de cierre de campaña

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
24/01/2026 Cierre de campaña del frente Amplio, en barrio la california. Foto Alonso Tenorio
Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio, durante la actividad del cierre de campaña. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frente AmplioAriel Robles
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.