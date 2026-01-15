Política

Ariel Robles a Chaves: en vez de poner a la DIS a investigar a Stella, deberían investigar la posible infiltración del narco en el gobierno

Candidato presidencial respondió al mandatario, quien afirmó que Robles es amigo de Stella Chinchilla, activista que fue denunciada por la DIS por tentativa de homicidio contra el presidente de la República

Por Fernanda Matarrita Chaves
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
Ariel Robles envió un mensaje al presidente Rodrigo Chaves en el que le dice que debería de investigar la infiltración del narcotráfico en su gobierno y no a una señora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fernanda Matarrita Chaves

