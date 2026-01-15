Ariel Robles a Chaves: en vez de poner a la DIS a investigar a Stella, deberían investigar la posible infiltración del narco en el gobierno

Ariel Robles envió un mensaje al presidente Rodrigo Chaves en el que le dice que debería de investigar la infiltración del narcotráfico en su gobierno y no a una señora.

“Don Rodrigo, por qué no pone a la DIS, en lugar de investigar a una señora como Stella, (...) por qué no los pone a investigar por qué los narcos se están metiendo en su gobierno”, aseveró el candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Ariel Robles.

Robles respondió a la mención que el presidente Rodrigo Chaves hizo la tarde de este miércoles cuando se refirió a Stella Chinchilla Mora, activista a la que el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, denunció por presunta tentativa de homicidio contra el presidente de la República.

“Es una militante activa y beligerante del Frente Amplio y una gran amiga de Ariel Robles y Rocío Alfaro, quienes salieron a defenderla como una víctima”, comentó Chaves desde el complejo penitenciario La Reforma, donde el gobierno planea construir la llamada megacárcel. En la actividad el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, participó como invitado especial.

La noche del martes 13 de enero, Robles calificó la gestión planteada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional como infundada.

Ariel Robles defiende a Stella Chinchilla y envía mensaje a Rodrigo Chaves: Ponga a la DIS a investigar a los narcos, no a una señora

Tras lo mencionado por Chaves, La Nación conversó con Ariel Robles, quien afirmó que conoce a Chinchilla, a quien describió como una señora mayor que da cobertura a causas sociales.

“Me parece gracioso el show (...)”, comentó el candidato. Robles. “Ella graba (causas sociales), hace colectas para alimento para los gatos que mantiene. Tiene dos hijos, uno se llama Adrián, que es una persona en situación de discapacidad,súper amorosa”.

“Por qué no pone, don Rodrigo Chaves, a investigar los vínculos de José Miguel Villalobos, el candidato a diputado del partido de ustedes, que está defendiendo narcos, que está defendiendo gente vinculada con todo el tema de inseguridad, lavadores de plata.

“Por qué no investiga, por ejemplo, a Celso Gamboa que se andaba metiendo, presionando al INS (Instituto Nacional de Seguros) para ver como metía plata ahí o a Choreco”, dijo Robles.

El aspirante a la silla presidencial reiteró que en este momento crítico la DIS está “investigando a una señora que hace recoletas para gatos, que vela por sus hijos y hace memes”.