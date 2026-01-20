Política

Álvaro Ramos revisará a fondo proyecto de megacárcel de Rodrigo Chaves; candidata a vicepresidenta sospecha de fallas en propuesta

Candidato del PLN promete aumentar la Fuerza Pública en 6.000 plazas y 4.000 reservistas, así como cumplir con la inversión en las asociaciones comunales

Por Aarón Sequeira
Álvaro Ramos, Martín Arias y Karen Segura
El candidato del PLN, Álvaro Ramos, anunció las acciones de su eventual gobierno para combatir la inseguridad en el país. Con él, el exdirector de Guardacostas, Martín Arias, y la candidata a la vicepresidencia, Karen Segura. (Cortesía PLN/La Nación)







