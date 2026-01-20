Álvaro Ramos revisará a fondo proyecto de megacárcel de Rodrigo Chaves; candidata a vicepresidenta sospecha de fallas en propuesta

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, anunció las acciones de su eventual gobierno para combatir la inseguridad en el país. Con él, el exdirector de Guardacostas, Martín Arias, y la candidata a la vicepresidencia, Karen Segura.

La campaña de Álvaro Ramos afirmó este lunes que, de ganar las elecciones, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) revisará a fondo el proyecto de megacárcel del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Durante una conferencia de prensa enfocada en las acciones contra la inseguridad que tomaría en un eventual gobierno suyo, el candidato liberacionista aseguró que efectivamente debe haber más espacios carcelarios, para no soltar a los delincuentes ya condenados, pero comentó que considera inviable la megacárcel.

El proyecto de megacárcel de Chaves, bautizado como Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), se construye dentro de los terrenos de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, con base en diseños pagados y aportados por el gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

El edificio se destinaría a albergar a 5.100 reclusos de alta peligrosidad, en cinco módulos, y debería estar listo, según la promesa del mandatario, para julio de este año.

“Una megacárcel es inviable y no creemos que sea la solución correcta para nuestra sociedad”, dijo el candidato liberacionista, quien añadió que solo le darían continuidad si encuentran que se trata de un proyecto serio.

La candidata de Ramos a la primera vicepresidencia, Karen Segura Fernández, aseguró que lo primero será solicitar el proyecto al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), revisarlo con su equipo de expertos y convertirlo en el compromiso que ya formalizaron en su programa de gobierno.

“Debe ser un proyecto carcelario multinivel que permita poner a trabajar a los privados de libertad, educarlos para que trabajen y dejen de delinquir. En este momento, las cárceles de este país son universidades del crimen. Nosotros proponemos proyectos constructivos multinivel”, indicó la candidata.

Segura agregó que se revisará la megacárcel como el proyecto de inversión de obra pública que es, para replantearlo, hacer estudios económicos, financieros y técnicos, al rigor de los lineamientos del Mideplán, para hacer las cosas bien desde el día uno.

Ella aseguró que harán lo mismo con el “supuesto centro de comando y control” del Ministerio de Seguridad Pública, proyecto que la candidata criticó que no se entiende bien qué están haciendo con ese ministerio.

Un C5 es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, que funciona como una infraestructura tecnológica avanzada para la gestión de seguridad pública y emergencias, con elementos relacionados con monitoreo por cámaras, llamadas, alertas y coordinación con cuerpos de emergencia.

Ramos promete intervención inmediata en 46 comunidades, con megaoperativos

Como propuesta para afrontar la inseguridad ciudadana y tener resultados lo más pronto posible, Ramos prometió realizar megaoperativos enfocados en las 46 comunidades más afectadas por la crisis de seguridad.

El candidato señaló que buscarán trabajar directamente en la incautación de droga y de armas ilegales, “en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y enfocados en detener los delincuentes más buscados”.

Ramos prometió aumentar en 6.000 los oficiales de la Fuerza Pública, con un promedio de 1.500 por año, así como incrementar los reservistas de la Policía en 4.000 y sacarlos a la calle lo antes posible.

El liberacionista aseguró que deben enfocar la inversión en la prevención, invertir en las asociaciones de desarrollo comunal y cumplir el porcentaje del impuesto sobre la renta que debe darse a esas asociaciones para proyectos comunales, enfocados en parques y calles públicas.

El coronel Martín Arias, exdirector de Guardacostas, aseguró que él no cree en una policía pequeñita como la de Mario Zamora, “con más control, sino una policía grande, bien equipada y trabajando en la calle, sin paños tibios”.

“El mensaje para los delincuentes será que ustedes no van a estar seguros. Les vamos a dar duro, no vamos a andar con paños tibios. Si tenemos algo es energía, convicción y voluntad”, puntualizó.