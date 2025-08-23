Política

Álvaro Ramos: ‘El peligro es grande, por el populismo y la inseguridad’

Candidato presidencial se dirigió a la Asamblea Nacional del PLN y, luego, este órgano cerró puertas a la prensa para intentar solucionar sus problemas internos

Por Aarón Sequeira

En una intervención de cinco minutos, dirigida a la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), el candidato presidencial, Álvaro Ramos, aseguró que “el peligro que enfrenta Costa Rica es grande”, en especial por la inseguridad ciudadana.








Álvaro RamosAsamblea NacionalPLNElecciones 2026InseguridadPopulismo
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

