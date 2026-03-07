Álvaro Ramos dice comprender la desconfianza hacia el PLN, pero la califica el sentimiento de injusto

El excandidato presidencial Álvaro Ramos, dijo comprender la desconfianza de la población hacia el partido Liberación Nacional por situaciones como la separación del diputado Gilberth Jiménez.

No obstante, afirmó: “Yo lo que siento es que no es justa esta fijación en la idea de que Liberación tiene algún problema. (…) Por lo menos somos un partido con identidad, somos un partido que muy rara vez pierde sus diputados. Lo que yo creo más bien es que todo este relato gira más alrededor de la idea de que la gente percibe al actual gobierno inusualmente beligerante e inusualmente agresivo en torcer brazos“.

Sobre la posibilidad de que la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcance 38 diputados para levantar garantías individuales gracias a una eventual fragmentación de Liberación Nacional, el excandidato dijo: “Nosotros fuimos muy claros en lo que creemos, en lo que representamos. De nuevo, me parece que son una fracción sólida los que vienen entrando, que vienen de las bases del partido (PLN), muchos de ellos”.

Además, Ramos dijo comprender el porqué de las dudas sobre si el PLN será capaz de mantenerse unido, y dijo que la renuncia del diputado Gilberth Jiménez al partido es una de las principales razones.

“La probabilidad de que se vayan un montón de diputados, por lo menos de entrada al continuismo, es muy baja, porque ellos necesitan siete. Pero yo entiendo la desconfianza a partir de lo que ocurrió con personas como Gilberth Jiménez, porque eso creo que es lo que ha generado este trauma”, expresó el excandidato.

Separación de Gilberth Jiménez

Gilberth Jiménez fue alcalde de Desamparados por Liberación Nacional en los periodos 2016-2020 y 2020-2022 e intentó ser candidato presidencial. Tras su derrota ante Álvaro Ramos en la convención interna, Jiménez se declaró independiente y se acercó al oficialismo.

El ahora diputado independiente dijo: “Tomo esta decisión con el corazón en la mano luego de 30 años en el partido. He sido crítico de un sistema que se aleja de los valores fundamentales del partido, de sus líderes, pero esta voz ha sido silenciada por los que temen la verdad”.

Esta situación, según Ramos, generó un “efecto desestabilizador”, o una impresión de que la fracción de Liberación puede perder gente.

“Una persona que fue alcalde varias veces con Liberación, que luego fue diputado con Liberación, que incluso intentó ser precandidato con Liberación, y apenas fracasó en su intento de ser candidato con Liberación, se fue para Chaves", comentó.

Para el periodo 2026-2030, el PPSO tendrá 31 diputados y el PLN dispondrá de 17, mientras que el Frente Amplio (FA) tendrá siete y la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), una cada uno.