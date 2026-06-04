Álvaro Ramírez sobre plan fiscal de Rodrigo Chaves: PLN lo rechazará si incluye nuevos impuestos a canasta básica, salarios o aguinaldo

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, aseguró que su bancada no respaldará el plan fiscal anunciado por Rodrigo Chaves si incluye nuevos impuestos sobre el consumo o los ingresos de los trabajadores.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, adelantó este jueves que su bancada se opondrá a cualquier paquete fiscal que contemple nuevos impuestos sobre la canasta básica, los salarios, el aguinaldo o las pensiones.

Las declaraciones surgen luego de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunciara, el miércoles, la elaboración de una propuesta para fortalecer los ingresos del Estado.

Durante la sesión del Consejo de Gobierno, Chaves habría presentado a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal orientado a fortalecer los ingresos del Estado y evitar un aumento de la deuda pública, tras las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, hasta el momento, el gobierno no ha detallado el contenido del plan fiscal ni ha confirmado cuáles de las recomendaciones planteadas por el FMI serán incorporadas en una eventual ruta oficial.

Entre las propuestas planteadas por el organismo internacional, figuran elevar al 13% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, aumentar la carga tributaria sobre los salarios y gravar el bono escolar, según su más reciente informe final de la Consulta del Artículo IV.

“Ayer, el ministro de Hacienda habló de un nuevo paquete de impuestos. Esa es una noticia que nos preocupa muchísimo, porque las medidas que se mencionan tienen que ver con el bolsillo de las personas de más bajos ingresos de este país. Tiene que ver con el arroz y los frijoles de las familias costarricenses, con el salario, con el aguinaldo”, manifestó Ramírez.

El legislador sostuvo que Liberación Nacional no respaldará iniciativas de esa naturaleza y cuestionó que la solución a los desafíos fiscales del país se centre en aumentar la carga tributaria.

“Esas cosas no pueden pasar. Liberación Nacional se va a oponer”, afirmó.

Ramírez aseguró que existen otras alternativas para fortalecer las finanzas públicas, entre ellas mejorar el combate contra la evasión fiscal, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y promover el crecimiento económico.

“La solución es muy simple. Hay que cobrarle a los evasores, hay que usar los recursos de manera más eficiente y tenemos que poner la economía a crecer, porque esa es la fuente más sana de recursos para que podamos tener unas finanzas públicas robustas”, agregó.

Chaves presentó plan fiscal

En conferencia de prensa del miércoles, Chaves aseguró que el equipo técnico del Ministerio de Hacienda expondría la propuesta durante la sesión del Consejo de Gobierno de este 3 de junio, aunque evitó precisar cuáles medidas formarán parte del plan que será sometido a consideración de la mandataria.

“En esta tarde del Consejo de Gobierno, el equipo del Ministerio de Hacienda le va a hacer una presentación a doña Laura orientada precisamente a asegurarnos que el gobierno Fernández Delgado no sea un gobierno que aumente la deuda, a menos de que haya condiciones extraordinarias y de crisis”, manifestó.

El jerarca indicó que las recomendaciones del FMI responden a un contexto internacional marcado por diversos riesgos económicos y geopolíticos. Entre ellos, mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Irán y el estrecho de Ormuz, eventuales conflictos en el estrecho de Taiwán y amenazas sanitarias como el Covid-19, el ébola y el hantavirus.

El ministro insistió en que el FMI considera que Costa Rica cuenta con una economía más resiliente que en años anteriores y mejor preparada para enfrentar choques externos.

No obstante, agregó que el organismo también recomendó valorar mecanismos que permitan fortalecer los ingresos fiscales y evitar que la administración de Laura Fernández incremente el endeudamiento público.

El ministro también atribuyó parte del comportamiento reciente de la recaudación tributaria a pérdidas que, según dijo, enfrentan algunas entidades financieras por apuestas realizadas contra el colón.

“Con el tipo de cambio, por ejemplo, que ha hecho que los bancos que apostaron tradicionalmente contra el colón estén pagando menos impuestos porque están incurriendo en pérdidas por esas apuestas que hicieron”, afirmó.