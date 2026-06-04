Política

Álvaro Ramírez sobre plan fiscal de Rodrigo Chaves: PLN lo rechazará si incluye nuevos impuestos a canasta básica, salarios o aguinaldo

Jefe de fracción liberacionista cuestionó las medidas recomendadas por el FMI y pidió al Gobierno enfocarse en mejorar la recaudación y hacer más eficiente el gasto público

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Por Cristian Mora
Diputados en plenario de la Asamblea Legislativa
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, aseguró que su bancada no respaldará el plan fiscal anunciado por Rodrigo Chaves si incluye nuevos impuestos sobre el consumo o los ingresos de los trabajadores. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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