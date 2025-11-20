¿Adiós a los vapeadores en Costa Rica? Plan legislativo busca prohibir su venta y consumo

El proyecto de ley plantea prohibir la venta y el consumo de vapeadores en todo el territorio nacional.

Un proyecto de ley propone la prohibición absoluta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y de los dispositivos similares sin nicotina —conocidos popularmente como vapeadores o cigarrillos electrónicos— en Costa Rica. Se trata del expediente 25.309, impulsado por la diputada chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Ada Acuña.

Según la propuesta, de los 35 países de América Latina y el Caribe, ocho prohíben su venta, 13 han adoptado medidas regulatorias y 14 siguen sin ningún tipo de regulación. Costa Rica forma parte del grupo de naciones con regulación, pues en 2021 se aprobó la Ley 10.066, que norma estos dispositivos.

La propuesta de la legisladora argumenta que las autoridades no han logrado “controlar las estrategias de comercialización (incluyendo la publicidad y promoción) para el consumo de sustancias psicoactivas y otras dañinas para la salud y la vida de las personas menores de edad”.

Acuña sostiene que la realidad social que justifica su propuesta es que estos dispositivos para fumado y vapeo están diseñados, dirigidos y publicitados para que sean adquiridos por personas menores de edad, por lo que insiste en su prohibición total.

Según el proyecto de ley, se buscaría:

Prohibir absoluta y definitivamente la importación, distribución, fabricación, exportación, comercialización, almacenamiento, transporte, uso, consumo, publicidad o cualquier modalidad de promoción, en el territorio nacional, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), los dispositivos similares sin nicotina (SSSN) y los aparatos electrónicos que utilizan tabaco calentado y sistemas afines. Derogar la Ley 10.066, del 14 de diciembre del 2021, por considerarla ineficaz y “un paso en falso en la lucha contra las adicciones”, ya que —según el proyecto— no cumplió ningún objetivo y ha fomentado la exposición de la juventud a los sistemas electrónicos y al vapeo de sustancias dañinas.

Uso de vapeadores se ha triplicado en los colegios

De acuerdo con la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, dada a conocer en setiembre de 2025, el uso de vapeadores en los adolescentes de Costa Rica llega al 13% de la población. En los últimos cinco años el uso de productos con nicotina se ha triplicado entre los colegiales.

En la encuesta participaron 5.672 estudiantes entre 15 y 19 años de 60 colegios, seis por cada región del Ministerio de Salud.

La encuesta también concluyó que, el vapeo se ha vuelto más común en las mujeres (13,5%), en contraste con los hombres, quienes un 11,7% son usuarios activos de estos dispositivos.

Además, la edad promedio de uso de vapeadores también preocupa a las autoridades, ya que, está en 13,94 años.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) encontró en vapeadores más de 50 sustancias identificadas como tóxicas, dañinas, irritantes e incluso cancerígenas.

Colegiales imitan ‘bandas criminales’

La Nación informó que, en Costa Rica, estudiantes de colegios —pese a los riesgos de ser sancionados— se organizan para llevar y distribuir estos aparatos, para lo cual han creado estructuras con roles definidos.

Dentro de las instituciones educativas, habría jóvenes en el rol de “cabecillas”, encargados de coordinar con comerciantes externos y con los alumnos que distribuyen los dispositivos dentro del colegio.

Además, existen grupos responsables del cobro del producto y otros que fungen como “campanas”, quienes alertan sobre la presencia de las autoridades colegiales.

Como parte del almacenamiento, los estudiantes estarían escondiendo los vapeadores en los cielorrasos y en los tanques de los inodoros.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que, a partir de 2026, el uso de vapeadores —que serían considerados como drogas— podría provocar que los estudiantes pierdan el año.

Su uso está clasificado como falta grave, por lo que se podrían rebajar 20 puntos en la nota de conducta, de aprobarse la actualización del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) para 2026. Actualmente, los alumnos que incurren en este tipo de faltas pueden perder entre 11 y 19 puntos.