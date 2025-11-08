Vapeadores ilegales: decomisan más de 3.000 productos en operativo masivo

La venta de vapeadores ilegales y productos ilegales para el vapeo llevó a la clausura de la venta de estos por parte del Ministerio de Salud.

Las autoridades decomisaron 3.236 vapeadores y productos relacionados que se vendían de forma irregular en San José, Alajuela y Cartago.

Los operativos se realizaron la noche de este viernes. En ellos se detectaron productos sin las advertencias sanitarias correspondientes y sin el etiquetado requerido por la normativa. Entre los artículos decomisados, hay líquidos para vaporizadores, vapeadores desechables y dispositivos electrónicos. Además, la Policía de Control Fiscal decomisó 77 productos con THC (componente de la marihuana que genera adicción).

Estos operativos fueron realizados por el Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal y la Policía Municipal, con el apoyo de unidades caninas especializadas.

“Se recuerda que está prohibida la venta de dispositivos electrónicos con nicotina a menores de 18 años, conforme a lo establecido en la ley”, señaló Salud en un comunicado.

Consecuencias del vapeo

En total se decomisaron más de 3.000 vapeadores o productos para el vapeo. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que, entre el 2021 y el 2024, se atendieron 3.170 personas con diagnósticos relacionados con el vapeo. El 40% corresponde al 2024, “lo que refleja un incremento preocupante”, manifestó Salud.

“El uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, tabaco calentado o cualquier otro producto con nicotina y otros productos representa un riesgo para la salud, ya que se trata de sustancias altamente adictivas y dañinas”, indicó el Ministerio.

Consecuencias de venta ilegal de vapeadores

El Ministerio de Salud levantó una lista de los vapeadores y productos para el vapeo decomisados. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El uso irregular de los vapeadores expone a las personas a diferentes sanciones:

Multa del 10% de un salario base para quienes utilicen dispositivos regulados en lugares prohibidos (como escuelas, centros comerciales o sitios de trabajo).

Multa del 15% de un salario base para los comercios que incumplan con el etiquetado sanitario.

Multa del 50% de un salario base para quienes permitan el uso o venta de estos productos a personas menores de edad.