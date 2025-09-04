Vapeadores en Costa Rica tienen más de 50 sustancias tóxicas, según estudio de Salud

El Ministerio de Salud investigó el contenido de los vapeadores que se venden en Costa Rica.

Los vapeadores que se comercializan en Costa Rica contienen al menos 50 sustancias dañinas para la salud y no en todos los casos se reportan en las etiquetas.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) realizó un nuevo estudio en el que analizó 103 dispositivos: 78 vapeadores y 25 líquidos de recarga.

Uno de los hallazgos es que los niveles de nicotina encontrados sobrepasan hasta tres veces los niveles máximos permitidos a nivel internacional.

“Son venenos saborizados, aunque sepan rico”, resumió Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, durante una conferencia de prensa.

Óscar Fernández Sánchez, coordinador del Laboratorio de Tabaco y sus Derivados del Inciensa expresó que se encontraron sustancias que podrían poner en riesgo la salud de quienes las consumen.

“Encontramos terribles noticias. Los niveles de nicotina aumentan el riesgo de adicción y las otras sustancias pueden ser mucho mayores. Encontramos algo terriblemente alarmante”, detalló.

Los investigadores buscaron tres tipos de sustancias en los vapeadores:

Tóxicas: producen efectos adversos 24 horas o menos después de exposición oral o tópica a la sustancia. Se dividen en dos: los tóxicos agudos (daño general) y los tóxicos hacia algún órgano específico.

Peligrosas: causan efectos graves o irreversibles después de 21 días de la exposición.

Irritantes: provocan hipersensibilidad en las vías respiratorias después de la inhalación o piel.

Otros efectos: reacciones alérgicas, mareos, náuseas, vómitos.

“En varias de las sustancias analizadas encontramos más de un tipo de componente dañino. Ya esto aumenta el daño a la salud”, afirmó Fernández.

En 2023, otra investigación del Inciensa había encontrado ocho sustancias dañinas. Este año se realizaron nuevas pesquisas, con dos equipos más sensibles que permitieron un mejor análisis y encontrar ingredientes que no vienen reportados en la etiqueta.

Uno de ellos es un cromatógrafo de gases, que permite detectar todos los que se evaporan fácilmente. El otro es un cromatógrafo de líquidos, que separa y detecta todo lo que no se evapora, como ácidos, colorantes o saborizantes.

Esto permitió, por ejemplo, ver que sabores denominados Grape Ice y Mango Ice tenían, cada uno, 31 sustancias dañinas. Mientras que el Blueberry Ice tenía 24 de estos químicos, incluso algunos considerados cancerígenos o mutagénicos.

¿Cómo se hizo el estudio de los vapeadores?

En las sustancias encontradas en los vapeadores hay algunas consideradas tóxicas y otras irritantes. (NDAB Creativity/Shutterstock)

Los investigadores del Inciensa recolectaron muestras de vapeadores y de líquidos para recargar en tres regiones del país: Central Norte, Central Sur y Central Occidente.

Cada dispositivo se separó según el sabor y luego se analizaron los componentes de cada uno.

Con la ayuda de los nuevos equipos se pudo determinar la cantidad de sustancias en cada uno y cuán dañinas pueden ser.

Daños a la salud

La principal preocupación para las autoridades son todas las afecciones de salud que puedan derivarse.

Munive indicó que en 2024 se atendieron 40.590 personas por problemas relacionados con vapeo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En lo que va de 2025 ya suman 27.887.

