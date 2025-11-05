El País

Tráfico de vapeadores en colegios: estudiantes los ocultan en genitales, en sanitarios y hasta los alquilan

Uso de estos artefactos podría provocar que alumnos pierdan el año. Su utilización podría afectar el sistema respiratorio

Por Fernanda Matarrita Chaves
Vapeo, vapeadores en colegios de Costa Rica. Vapear
Según el Colegio de Profesionales en Orientación, los colegiales imitan estructuras criminales para introducir vapeadores a los centros educativos. (Aoy Charin / Shutterstock /Shutterstock)







VapeadoresMEPcentros educativos
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

