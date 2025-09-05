Colegiales que vapeen arriesgan perder el año con nuevas sanciones del MEP

Los centros educativos tienen la potestad de revisar bultos y maletines de los estudiantes que se sospechen tienen droga para consumo propio o distribución. Imagen con fines ilustrativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) endureció las reglas para evitar el consumo de drogas entre los colegiales. El anuncio lo hizo este jueves durante una conferencia de prensa en donde se presentaron los últimos datos de vapeo entre los adolescentes y se reveló que el 13% lo hace de forma habitual.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández recordó en su intervención que el consumo y la tenencia de drogas en los centros educativos “está totalmente prohibido”.

Sánchez dijo que la situación evidenciada en la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas (que también abordó el consumo de otras drogas como alcohol y tabaco) llevó a tomar medidas. Una de ellas es incluir a los vapeadores como una falta grave y estipularlos como droga.

“No solo les van a quitar la droga, van a perder puntos en la nota de conducta. Con el cambio que estamos haciendo en el reglamento de evaluación de la calidad y conducta, tenencia de drogas o consumo se considera una falta grave que los hace perder 20 puntos o más en la nota de conducta, y además los separa unos días del sistema educativo. Pueden peligrar perder el año”, destacó el jerarca.

Anteriormente, la sanción por tenencia o consumo de drogas en el colegio oscilaba entre los 11 y los 19 puntos.

El ministro añadió que los estudiantes sancionados también deberán llevar un programa de acompañamiento sobre los efectos de la droga.

Asimismo, el jerarca recordó que el Ministerio tiene habilitado un protocolo para que a todas las personas que se sospeche que estén consumiendo o transportando drogas dentro del colegio les revisen los bultos o maletines.

“Si tienen drogas van a tener consecuencias. No es solo un tema de legalidad, es un asunto de salud pública”, subrayó.

Sánchez hizo un llamado a los padres a estar pendientes de sus hijos.

“Nada hacemos los ministerios de Educación y de Salud si cuando llegan al hogar no tienen ese refuerzo de los padres. Necesitamos el apoyo de los padres”, concluyó.

Consumo de drogas en jóvenes

El vapeador es la segunda droga más común en los adolescentes en Costa Rica, solo superado por el alcohol. El Ministerio de Educación anunció cambios en su política para controlar tenencia y consumo de drogas. (BAT/BAT)

Según la encuesta, así se encuentra el consumo activo de drogas en los colegiales costarricenses. Consumo activo se definió como quienes dijeron que habían consumido cada sustancia en los últimos 30 días.

Bebidas alcohólicas: 23,2%

Vapeadores: 12,6%

Opioides: 6,5%

Cannabis: 4,4%

Tabaco: 4,1%

Medicamentos tranquilizantes sin receta: 3,1%

Medicamentos antidepresivos sin receta: 2,1%

Estimulantes: 1,6%

Inhalables: 1%

Chino (tabaco + cannabis): 0,7%

La encuesta se realizó a 5.672 estudiantes de 60 colegios en todo el país.