¿Cuántos adolescentes vapean en Costa Rica? Esto dice encuesta de Salud y Educación

La Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población colegial encontró que el 13% vapea y se ha triplicado el uso de nicotinea en esta población en los últimos cinco años.

El consumo de vapeadores en los adolescentes de Costa Rica llega al 13% de la población. En los últimos cinco años el uso de productos con nicotina se ha triplicado entre los colegiales. Este es uno de los datos que concluyó la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas.

“Estos productos no van para un mercado meta adulto. Van para una población que desgraciadamente es más vulnerable y en la que los daños a la salud pueden ser mayores”, aseguró en conferencia de prensa Mary Munive Angermüller, ministra de Salud.

LEA MÁS: Enfermos por vapeo pasaron de 78 a 2.939 en menos de tres años, alerta Salud

Dicha encuesta contó con la participación de 5.672 estudiantes entre 15 y 19 años de 60 colegios, seis por cada región del Ministerio de Salud.

Las respuestas evidencian que un 12,6% (uno de cada siete) de los estudiantes vapeó en los últimos 30 días. De ellos, solo el 1,6% quiere dejar el vicio o reducirlo.

A esto se le debe añadir que el 22,7% dijo haber vapeado en el último año y el 33,8% (uno de cada tres) admitió haberlo hecho al menos una vez en su vida.

Un estudio realizado este año por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) encontró más de 50 sustancias identificadas como tóxicas, dañinas, irritantes e incluso cancerígenas.

Más mujeres vapean y cada vez más jóvenes

Aunque la mayoría de los adolescentes no vapea de forma regular, esta costumbre se ha vuelto más común en mujeres. (Shutterstock/Shutterstock)

La encuesta encontró otra particularidad: el vapeo se ha vuelto más común en las mujeres. Mientras que el 11,7% de los hombres son usuarios activos de estos dispositivos, en las mujeres esta cifra llega al 13,5%.

La edad promedio de uso de vapeadores también preocupa a las autoridades, está en 13,94 años.

A los adolescentes se les preguntó si utilizaban estos productos antes de los 12 años, el 2,33% de la población encuestada respondió afirmativamente.

“Nuestros adolescentes son los que están consumiendo todos estos compuestos tóxicos a estas tempranas edades. ¿Qué vamos a esperar de los próximos adultos si este porcentaje sigue creciendo?”, cuestionó Munive.

Involucramiento parental

La encuesta también vio cuál era el nivel de involucramiento de los padres en los temas críticos para la población adolescente.

En el apartado de vapeadores se vio que el 19,9% tenía un involucramiento bajo, el 13,9% un involucramiento medio y el 8,4% un involucramiento alto. Estos porcentajes no suman 100% porque son los que corresponden únicamente a usuarios activos de vapeadores.

“Eso amerita una reflexión más profunda. Necesitamos generar cambios del hogar porque las adicciones ya están tocando a los más jóvenes”, dijo Munive.

¿Qué hará el Ministerio de Educación?

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández recordó que el consumo de drogas y la tenencia de drogas en los centros educativos “está totalmente prohibido”.

LEA MÁS: Desde la enseñanza de matemáticas y lectoescritura hasta el bilingüismo: estos son los 11 ejes del nuevo plan de Educación

Sánchez dijo que esta situación evidenciada en la encuesta (que también abordó el consumo de otras drogas como alcohol y tabaco) llevó a tomar medidas.

“No solo les van a quitar la droga, también van a perder puntos en la nota de conducta. Eso es importante, con el cambio que estamos haciendo en el reglamento de evaluación de la calidad y conducta, tenencia de drogas o consumo se considera una falta grave que los hace perder 20 puntos o más en la nota de conducta, y además los separa unos días del sistema educativo. Pueden peligrar perder el año”, destacó el jerarca.

El ministro añadió que estos jóvenes también deberán un programa de acompañamiento sobre los efectos de la droga.

Asimismo, Sánchez recordó que el MEP tiene habilitado un protocolo para que a todas las personas que se sospeche que estén consumiendo o transportando drogas les revisen los bultos o maletines.

“Si tienen drogas van a tener consecuencias. Este no es solo un tema de legalidad, es un asunto de salud pública”, subrayó.

El jerarca hizo un llamado a los padres a estar pendientes de sus hijos.

“Nada hacemos los ministerios de Salud y de Educación si cuando llegan al hogar no tienen ese refuerzo de los padres. Necesitamos el apoyo de los padres”, concluyó.