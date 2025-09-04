El País

¿Cuántos adolescentes vapean en Costa Rica? Esto dice encuesta de Salud y Educación

Ministerios de Salud y Educación presentaron resultados de encuesta en la que participaron 5.672estudiantes de 60 colegios

Por Irene Rodríguez
Un individuo usando un vapeador.
La Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población colegial encontró que el 13% vapea y se ha triplicado el uso de nicotinea en esta población en los últimos cinco años.







Irene Rodríguez

