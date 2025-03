Activista chavista hizo manifestaciones intimidatorias y de llamado a la violencia, afirma jueza

La jueza Jéssica Hernández Elizondo afirmó este martes que las manifestaciones de Yendry Quirós Conejo, activista chavista, sobre sacar “el sirope por la nariz” al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, fueron intimidatorias y constituyen un llamado a la violencia. No obstante, la activista chavista fue absuelta del delito de amenaza a un funcionario público, porque las declaraciones no se adecúan a lo exigido por la ley.

“Porque, en realidad, me parece a mí que lo que aquí se dio realmente fue una intimidación. Pero la intimidación técnicamente no es lo mismo que una amenaza. Porque la intimidación es un concepto mucho más genérico, que implica causar miedo o causar temor en una persona”, argumentó Hernández al emitir su fallo.

La jueza explicó que, en el caso de la amenaza, debe quedar demostrada una relación entre la persona a la que se le atribuye el mensaje y la provocación de un mal grave a una persona en el futuro.

Sin embargo, explicó que, en el proceso, no se logró demostrar que existe una “relación de propiedad de esta amenaza, es decir, apropiación de la amenaza de parte del sujeto activo, que se desprenda directamente de la frase amenazante que yo la voy a cometer o que la voy a cometer a través de alguien más; es decir, que usted se haya endosado que esto le iba a ocurrir por una acción suya o por una acción de un tercero que usted iba a dirigir hacia la comisión de este tipo de actos”.

La funcionaria judicial dijo que, si bien lo procedente es absolver a la acusada de toda pena y responsabilidad, las manifestaciones de Quirós sí pueden ser entendidas como un llamado a la violencia.

“Porque repito, no es que esas conductas estén adecuadas, no es la forma de dirigirnos a un funcionario público, esto no está bien. Efectivamente, como lo dijo la Fiscalía, promueven la violencia de algún tipo”, añadió.

“A nadie se le puede pedir, ni tratar de convencer de que haga o no haga algo de alguna manera, diciéndole que ojalá que le pase algo malo, porque eso es lo que usted dice, ‘yo lo que hice fue un deseo de que él pagara por lo que estaba haciendo’. Bueno, pues efectivamente, decir eso con un megáfono y en un espacio público llama la violencia.

“Y llama a la inseguridad de las personas que están de alguna u otra manera tratando de servir en sus funciones, como funcionarios públicos, en un Estado donde se pretende que haya un institucionalidad que sea fuerte”, expuso la jueza.

Para Hernández, las manifestaciones que hizo Quiró son suficientes para “para causar alarma”, por lo que dijo entender la situación de preocupación que el diputado Robles externó el lunes durante su testimonio. “Porque ciertamente cuando usted le dice que en el futuro le van a sacar la sangre, pues probablemente uno se inquieta, esto es normal”, mencionó.

Quirós fue acusada del delito de amenaza a un funcionario público, luego de que, en junio del 2023, manifestara que se le iba a sacar “el sirope de la nariz” a Robles. Lo dijo durante un mitín chavista celebrado frente al edificio de la Asamblea Legislativa.

Tanto Robles como el Ministerio Público argumentaron que al aludir al sirope se hace una referencia directa a la sangre y que, para ello, requiere ejercerse un acto de violencia.