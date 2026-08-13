Política

PPSO pisa el acelerador con mociones de plan de jornadas 4-3: ¿en cuánto tiempo podría estar aprobado en primer debate?

Luego de las primeras tres sesiones de votación, quedan por conocer 1.431 mociones de fondo y 2.564 revisiones

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Por Aarón Sequeira
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La presidenta legislativa, Yara Jiménez, pidió a los diputados votar con rapidez las mociones. Este martes, mencionó que hay metas que cumplir en cuanto al trámite de mociones. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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