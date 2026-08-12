Política

Jornadas 4-3: diputados retoman votación automática de mociones con dudas y yerros en trámite; hubo 195 votaciones en doble turno

Luego de varios intercambios tensos en la sesión matutina, cuando se votaron 62 mociones, por la tarde la maquinaria se aceitó para lograr 133; en promedio una votación cada 2 minutos

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Por Aarón Sequeira
Diputados plenario legislativo
Diputados del PLN conversaron durante la sesión del plenario donde se retomó el trámite de las mociones de fondo del proyecto de ley de jornadas 4-3. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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