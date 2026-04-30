Política

Abogados de Marulin Azofeifa: salida de Fabricio Alvarado de Costa Rica no puede ser ‘mecanismo de evasión’

Departamento de prensa de Nueva República indicó que se trata de un viaje personal y que el diputado regresará la próxima semana.

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Por Cristian Mora
David Delgado y Carolina Hidalgo
La salida del diputado Fabricio Alvarado generó cuestionamientos del equipo legal de Marulin Azofeifa, en el marco de una denuncia en su contra. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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